Deutsch lernen: Zeit, unkonventionelle Ideen aufzugreifen

In welcher Sprache konsumieren Kinder Fernsehsendungen? Wo wird gemeinsam Deutsch gesprochen? Es gibt unterschiedlichste Ansätze, meint eine langjährige Pädagogin.

Als langjährige Kindergartenpädagogin, Lehrerin und Erwachsenenbildnerin habe ich Einblick in unterschiedlichste Bildungseinrichtungen und Familien erhalten.

► Vielleicht wäre es interessant herauszufinden, in welcher Sprache die Kinder zu Hause Fernsehsendungen konsumieren? Auch wenn es pädagogisch verpönt ist, den Fernseher als Sprachförderer anzusehen, habe ich diesbezüglich interessante Informationen erhalten („Mein Bruder kann so gut Deutsch, weil er alle Sendungen in deutscher Sprache angesehen hat“, „mein Kind kann so gut Deutsch, weil ich es nur Sendungen in deutscher Sprache ansehen lasse“ . . .)

► Ich habe von einer Studie gelesen, wonach 15 Minuten dialogische Bilderbuchbetrachtung pro Tag mit „nur einem“ Kind (keine Gruppe) genügten, um nach nur sechs Wochen eine signifikante Wortschatzerweiterung festzustellen. Wenn es Eltern nicht können, sollten wir uns überlegen, wie dies bei den jetzigen Gruppengrößen trotzdem möglich wäre (schwierig, ich weiß, aber überlegenswert).

► Eine Pädagogin, die fast ausschließlich tschetschenischsprachige Kindergartengruppen betreute, führte ihre Kinder immer zur „Schulfähigkeit“ mit der eigentlich simplen Idee, statt der heute meist üblichen gleitenden oder buffetartigen Mahlzeiten wieder drei gemeinsame Mahlzeiten an einem gemeinsamen Tisch einzuführen, und in dieser Zeit wurde nur deutsch gesprochen. Sie fungierte als Zuhörerin, Gesprächspartnerin oder Moderatorin.

Vielleicht sollte man, wenn es bisher nicht geklappt hat, einmal unkonventionelle Ideen aufgreifen.

Mag. Ernestine Wurzer, 3423 St. Andrä

