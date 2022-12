42-Jähriger stirbt nach Schlägerei im Burgenland

Das Landesgericht Eisenstadt hat über einen 18-jährigen Verdächtigen die Untersuchungshaft verhängt.

Ein 42-jähriger Burgenländer war am Wochenende bei einer Rauferei in Schattendorf (Bezirk Mattersburg) lebensgefährliche verletzt worden. Nun ist er gestorben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Mittwoch mit. Die Ermittlungen zum Hergang der Schlägerei sind noch im Gange.

Bei dem Opfer handelt es sich um einen zweifachen Familienvater aus der Gemeinde. Er war am Samstag mit seinen Freunden unterwegs, der Ausflug der Gruppe endete dann in der Nacht auf Sonntag in einem Lokal. Zur Rauferei kam es vor dem Lokal, wobei der genaue Hergang laut Staatsanwaltschaft noch offen ist. Informationen erhofft man sich auch durch die angeordnete Obduktion.

18-Jähriger in U-Haft

Bereits am Montag wurde ein 18-jähriger Verdächtiger festgenommen. In der ersten Einvernahme war der syrische Staatsbürger, der im niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen wohnt, im Wesentlichen nicht geständig. Er sitzt nun in Eisenstadt in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen absichtlich schwerer Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt, erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Die Rauferei vor dem Lokal forderte auch ein zweites Opfer. Ein weiterer Mann war schwer verletzt worden, konnte aber das Krankenhaus Eisenstadt bereits wieder verlassen.

