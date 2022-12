Nach dem Klima die Biodiversität: Wie schlecht geht es dem Planeten?

Am Montag haben die Vertragsstaaten der UN-Konvention über die biologische Vielfalt ein neues Biodiversitätsabkommen beschlossen. Welche Abmachungen wurden darin getroffen? Reichen sie aus, um die Artenvielfalt zu bewahren? Und was müssen wir in Österreich eigentlich dafür tun? Darüber spricht „Presse“-Redakteur Michael Lohmeyer, der schon lange über Umwelt- und Nutschutzthemen berichtet.

Mehr zum Thema:

>>> Michael Lohmeyer: UN-Konferenz: Weltweit fast doppelt so viele Schutzgebiete

>>> Michael Lohmeyer: Biodiversität: Warnung vor den „falschen Lösungen

>>> Michael Lohmeyer: Gewessler: "Keine leeren Hüllen; klare, verbindliche Regeln"

Gast: Michael Lohmeyer

Host: Anna Wallner

Interview: Christine Mayrhofer

Schnitt: Audiofunnel/Alex Weller

Credits: CTV News