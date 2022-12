Österreichs Ausweg aus dem Schengen-Debakel

Sobald die niederösterreichische Landtagswahl hinter uns ist, wird der Kanzler eine Kehrtwende in Sachen Schengen-Beitritt Bulgariens und Rumäniens einleiten müssen - und das vielleicht schneller, als man es für möglich halten würde.

Ich wette nicht. Täte ich es allerdings, würde ich darauf setzen, dass das Debakel, dass sich die Bundesregierung (genauer: die ÖVP. Die Grünen haben ihrem Koalitionsparner Carte blanche gegeben.) mit ihrem Veto gegen den Beitritt von Bulgarien und Rumänien zum Schengen-Raum selbst eingebrockt hat, möglicherweise schon im Februar sein Ende findet. Und zwar aus folgenden Überlegungen.

Erstens ist dem Bundeskanzler vermutlich mittlerweile einsichtig geworden, welchen kapitalen Bock er sich und der Republik mit diesem Nein geschossen hat. Und zwar nicht, weil wohlgesinnte Europafans wie der Autor dieser Zeilen ihn an das Schöne, Gute und Wahre des Europäischen Einigungswerks zu erinnern versuchten. Sondern weil ihm mittlerweile so ziemlich jedes heimische Unternehmen, das in einem der beiden Länder oder generell in Mittel- und Osteuropa jene Erlöse erzielt, welche Schwarzgrün dann besteuern und als milden Beihilfenregens über dem Volk niederrieseln lassen, die Absurdität dieser Blockade gegeigt haben dürfte. In Rumänien hat das Schengen-Veto eine ziemlich hitzige Anti-Österreich-Stimmung entfacht, aber auch der öffentlichen Debatte über die bisweilen zweifelhaften Verquickungen zwischen österreichischen Konzernen und der rumänischen Politik Auftrieb verschafft. Der Kanzler wird im Neuen Jahr ohnehin alle Hände voll damit haben, den Bürgern zu erklären, wie das heimische Wohlstandsmodell nach dem baldigen kompletten Versiegen der russischen Gasflüsse aufrechterhalten werden soll. Es ist begrenzt vernünftig, sich in so einer Zeit auf den wichtigsten Märkten der heimischen Exportwirtschaft unbeliebt zu machen.

Die Frage ist bloß, wie stets in der Politik, das Timing. Wann also böte es sich für Nehammer an, eine Kehrtwende in Sachen Schengen hinzulegen?

Ziemlich bald, wie der Blick auf den Kalender zeigt. Mittlerweile weiß wohl jedes Kind zwischen Boden- und Neusiedlersee, dass der wahre Grund für das Schengen-Tamtam die Wahl zum niederösterreichischen Landtag am 29. Jänner ist. Nun fügt es sich, dass keine zwei Wochen danach ein Sondertreffen des Europäischen Rates stattfinden wird. Am 9. und 10. Februar wird es in Brüssel um - richtig erraten - die Migrationskrise gehen. Das Ansteigen der Zahlen irregulärer Migranten, die über die Balkanroute kommen, hat mit der Frage, ob ein EU-Staat auch bei Schengen dabei ist, bekanntlich nur wenig zu tun, auch wenn Nehammer und sein Innenminister, Gerald Karner, das Gegenteil behaupten. Warum fordern sie dann nicht Sanktionen für das Schengen-Mitglied Ungarn, welches all die Migranten zur österreichischen Grenze weiterwinkt?

Jedenfalls bietet der Sondergipfel im Februar Nehammer eine goldene Gelegenheit, die Kurze zu kratzen. Er kann sich dort vor dessen Beginn öffentlichkeitswirksam mit seinen rumänischen und bulgarischen Pendants zusammensetzen, Versöhnlich- und Einigkeit demonstrieren, und dann folgendes zur Öffentlichkeit sprechen: seht her, die Bedenken Österreichs haben sich ausgezahlt, die EU nimmt Migration nun richtig ernst (als hätte sie das bisher nicht getan...), Rumänien und Bulgarien machen ihre Hausaufgaben (welche auch immer das sein mögen, formal haben sie bereits alle Bedingungen für den Schengen-Beitritt erfüllt), darum begrüßen wir ihren Beitritt zu Schengen, den wir so ja ohnehin nie abgelehnt haben. Vermutlich wird auf diesem Gipfel die von Österreich geforderte EU-Finanzierung für Grenzzäune diskutiert werden, und vermutlich wird man sich darauf einigen, dass aus dem EU-Haushalt Grenzschutzmaßnahmen so finanziert werden können, wie das ohnehin seit Jahren vielerorts der Fall ist.

Ist der Kanzler besonders spielfreudig, kann er dann noch einflechten, dass Österreich bekanntlich „Brückenbauer“ sei, und dass seine ÖVP die „Europapartei“ im Lande sei. Günstig trifft es sich auch, dass ab 1. Jänner Schweden den Vorsitz des Rates innehat. Und in Stockholm sind mittlerweile wieder die Vertreter der Europäischen Volkspartei am Ruder. Mit denen lässt sich dann, nur mehr ein bisschen mehr als ein Jahr vor der Europawahl im Mai 2024, paneuropäische christdemokratische Einigkeit demonstrieren.

All das ist nicht reines Gedankenspiel. Schon vor dem fatalen Innenministerrat Anfang Dezember, bei dem Österreich sein Veto einlegte, dämmerte es im Kanzleramt, dass das ungute Folgen haben wird. In letzter Minute und sogar noch während der Ministertagung versuchte man, die Abstimmung über Bulgarien und Schengen von der Tagesordnung zu bekommen, und im Frühling abstimmen zu lassen (eben unter schwedischem Vorsitz). Das war natürlich vergebens, und böse Zungen meinen, dieses Ansinnen habe eine gewisse Amateurhaftigkeit des Innenministeriums in europäischen Fragen an den Tag gelegt.

Wie dem auch sei: Bulgarien und Rumänien werden Schengen-Mitglieder werden. Vermutlich noch vor dem nächsten Sommer. Darauf würde ich beinahe wetten. Ob die österreichische Blamage dadurch in Vergessenheit gerät, darüber möchte ich lieber nicht spekulieren.

Ihnen bis dahin frohe Weihnachten, und einen guten Rutsch; das Brüssel-Briefing erscheint am 12. Jänner wieder - aus Stockholm.