Die steirische Jogllandloipe trotzt dem Wettertrend und wird gerade ein paar Kilometer länger.

Wer gern auf Langlaufskiern unterwegs ist, hat es im Osten Österreichs dieser Tage nicht ganz leicht. Es hat zwar überall geschneit, aber vielerorts zu wenig, um anständige Loipen zu ermöglichen. Die Wetterprognose für die nächsten Tage lässt keine Besserung erwarten, eher im Gegenteil: Der Heilige Abend könnte auf dem Thermometer vielerorts zweistellig werden.

Der Jogllandloipe, einer Art Insel der seligen Langläufer, wird, so ist zu hoffen, auch dieser Hauch Wärme nichts anhaben. Der Gastwirt Wolfgang Orthofer hat dort, im steirischen St. Jakob im Walde auf rund 1100 Meter Seehöhe, ein Langlaufzentrum aufgebaut, das zu einem gewissen Grad über die Widrigkeiten wärmeren Winterwetters erhaben ist (weshalb der Sport-Club dort auch schon öfters Station gemacht hat). Dazu wird regelmäßig Schnee vom Vorjahr in einem riesigen Depot unter Holzspänen übersommert; und sowie es kalt genug ist (minus vier Grad), wird mit Schneekanonen Nachschub produziert. Der wird dann mit umfunktionierten Miststreuern zu einem breiten, kunstvoll durch den Wald (Schatten!) gewundenen dicken Band ausgelegt. Das ergibt eine abwechslungsreiche, sechs Kilometer auf und ab führende „Sportloipe“, für Skaterinnen genauso geeignet wie für klassische Läufer.

Voriges Wochenende konnten Orthofer und sein Team nochmals die Schneekanonen laden. Bis spätestens morgen, Freitag, wird mit dem Produkt daraus Anhänger um Anhänger auch eine Wanderloipe nur für den klassischen Stil ausgelegt sein. Sie knüpft am nordöstlichen Wendepunkt der Sportloipe an und ist insgesamt neun Kilometer lang. Hier hat man gute Chancen, ziemlich allein zu laufen. Auf der Sportloipe hingegen ist manchmal recht viel los. Kein Wunder: Das Langlaufzentrum im Nordosten der Steiermark ist längst kein Geheimtipp mehr (Filzmoos 12, www.orthofer.at). Von Wien aus erreicht man es in eineinhalb Stunden, aus Graz in einer. 500 Gäste sind an starken Tagen keine Seltenheit.



