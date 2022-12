Trauer um Lucona-Richter Leiningen-Westerburg

(c) APA (SCHLAGER Roland)

Nach 20-jähriger Tätigkeit als Richter wechselte Leiningen-Westenburg in die Rolle eines Staatsanwalts

Der Leiter eines der politisch spektakulärsten Prozesse starb im 77. Lebensjahr.

Es war einer der größten Skandale Österreichs, entsprechend spektakulär war der darauffolgende Strafprozess: Der Fall Lucona, benannt nach einem Schiff, das am 23. Jänner 1977 im Indischen Ozean gesunken war, zog weite Kreise in die Politik. Grund für den Untergang, bei dem sechs Besatzungsmitglieder starben, war eine absichtlich ausgelöste Explosion zum Zweck eines Versicherungsbetrugs. Täter: ein gewisser Udo Proksch, den auch die Unterstützung hochrangiger Freunde in der SPÖ nicht vor seiner Verurteilung wegen Mordes bewahren konnte.