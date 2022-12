Zehn Lehren aus der Rückkehr der Geschichte

Richard N. Haass (geboren 1951 in Brooklyn) war Direktor der Planungsabteilung im US-Außenamt und Mitarbeiter des seinerzeitigen Außenministers Colin Powell. Seit 2003 ist er Präsident des Council on Foreign Relations. Er ist Verfasser zahlreicher Bücher, in Kürze erscheint: „The Bill of Obligations: The Ten Habits of Good Citizens“ (Penguin Press, Jänner 2023).