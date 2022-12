Puls 4: Wenn die Klimaaktivistin auf die Seilbahnbeauftragten trifft

„Pro und Contra“ lud drei ältere Männer und eine junge Frau in eine Gondel, um über den Wintertourismus zu diskutieren. Einig waren sie sich nur in zwei Punkten.

Man rede von Äpfeln und Birnen, sagte Klimaaktivistin Lena Schilling einmal in „Pro & Contra Klima-Spezial“ auf Puls 4 zum ÖVP-Nationalratsabgeordneten und Seilbahnsprecher Franz Hörl. Damit hatte sie recht, auch wenn die beiden über dasselbe Thema redeten und auch mehrfach betonten, dass sie sich doch einig seien. Als „Konfrontation in der Gondel“ kündigte Moderatorin Manuela Raidl die Diskussionssendung an und tatsächlich saßen die Teilnehmer, eine junge Frau und drei ältere Männer, auf Barhockern in einer Gondel am Dachstein-Krippenstein, die einmal hinaufglitt zur Bergstation und dann wieder Richtung Tal.

Die Punkte, in dem man sich einig war: Skifahren ist ein schöner Sport. Und der Wintertourismus ist wichtig für Österreich. Im Prinzip war's das aber schon. Zwar schauten Hörl und Schilling in dieselbe Richtung, sahen aber Unterschiedliches, in der Gegenwart und der Zukunft. Hörl agierte – man fühlte sich an diverse Corona-Ischgl-Interviews erinnert – sehr defensiv. „Warum sieht man ausgerechnet beim Wintersport alles so negativ?“ fragte er und meinte, die Wissenschaft fange „zu überspitzen und dramatisieren“ an. In seiner Darstellung ist der Wintertourismus absolut vorbildlich, energieeffizient und bringt Reichtum in die Täler. Wenn alle Schneekanonen an sind, entspreche das dem Energieverbrauch von 500.000 Haushalten, konterte Schilling. Skigebiete seien sehr wohl Eingriffe in die Natur und in Ökosysteme. Über die Natur sprach Hörl nicht, wohl aber über „den Gast“ und „den Kunden“, immer im Singular.