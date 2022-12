Historische Blitzvisite: Selenskij trifft Biden in Washington

Seine erste Auslandsreise seit Kriegsbeginn führt Präsident Wolodymyr Selenskij in die USA. Weder Reiseziel noch Zeitpunkt sind ein Zufall. Was hat er vor?

Am Tag 300 dieses Kriegs ging Wolodymyr Selenskij ein weiteres Wagnis ein. Zum ersten Mal seit Russlands Überfall verließ der ukrainische Präsident seine kriegsgeschundene Heimat und begab sich auf eine historische Mission. Exakt 7835 Kilometer Luftlinie trennen sein erstes Reiseziel, das Weiße Haus in Washington, D. C., vom Marienpalast in Kiew, den Selenskij zu Kriegsbeginn nicht verlassen wollte, obwohl angeblich russische Söldner Jagd auf ihn machten – und ihm die Amerikaner Fluchthilfe anboten. Selenskij verschanzte sich stattdessen in Kiew und tauschte den Anzug gegen das olivgrüne T-Shirt, was ihm auch in den USA großen Respekt eintrug.

Selenskij wurde um 14 Uhr Ortszeit im Weißen Haus erwartet. Nach einer Unterredung mit Präsident Joe Biden wollen die beiden eine gemeinsame Pressekonferenz halten; anschließend geht es für Selenskij ins Kapitol, wo er vor beiden Kammern des US-Kongress eine Rede halten soll. Auf Englisch. Knapp vor 14 Uhr veröffentlichte der Presseservice des ukrainischen Präsidenten Fotos von dessen Landung in den USA: Auf der Joint Base Andrews in Maryland wurde Selenskij unter anderem von der ukrainischen Botschafterin, Oksana Markarowa, empfangen. Wenig später gab es dann die ersten Fotos aus dem Weißen Haus. Die Pläne für Selenskijs erste Auslandsreise seit Kriegsbeginn waren lang streng geheim gehalten worden. Erst am Vorabend seines Besuchs wurden sie publik. Selbst viele Politiker waren überrascht.