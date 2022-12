Briefing

Diese Russen haben Putin den Hintern gerettet: Völlig wider Erwarten erwies sich Russlands Wirtschaft trotz Krieg und Sanktionen als sehr robust. Das liegt nicht nur am Öl- und Gaspreis. Es liegt paradoxerweise an zwei Gruppen von Menschen, die kaum bekannt und eigentlich gegen den Krieg sind. Mehr dazu von Eduard Steiner [premium]

Biden sichert Selenskij weitere Unterstützung zu: US-Präsident Joe Biden hat seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskij größtmöglichen Beistand bei der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg zugesichert. Es sei für ihn wichtig, zu wissen, "dass wir alles in unserer Macht Stehende tun werden (...), um seinen Erfolg zu sichern", sagte Biden am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Weißen Haus in Washington. Er kündigte weitere finanzielle, militärische und humanitäre Unterstützung an. Mehr dazu von unserer USA-Korrespondentin Elisabeth Postl. [premium]

Von ukrainischen Heldenerzählungen: Der ukrainische Präsident hat sich erstmals seit Kriegsbeginn aus seinem Land gewagt - in die USA. Dort mag man Heldenerzählungen. Und Wolodymyr Selenskij hatte sie im Gepäck. Mehr dazu in der heutigen Morgenglosse.

Kindergärten könnten 2030 bis zu 13.700 Fachkräfte fehlen: Schon jetzt gibt es in den Kindergärten zu wenig Personal. Bis 2030 könnte sich die Situation aber noch deutlich verschärfen, zeigt eine Studie der Uni Klagenfurt und des Instituts für Berufsbildungsforschung (öibf) im Auftrag des Bildungsministeriums. Berücksichtigt man Bevölkerungsentwicklung, Betreuungsquoten sowie Personalabgänge und -nachschub, könnten demnach rund 13.700 Fachkräfte fehlen. Bei Verbesserung der Fachkraft-Kind-Verhältnisse wären es sogar 20.200.

Netanyahu gelingt Regierungsbildung: Israels designiertem Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu ist die Bildung einer rechts-religiösen Regierungskoalition gelungen. Dies teilte der Vorsitzende der rechtskonservativen Likud-Partei am Mittwochabend kurz vor Ablauf einer Frist dem Staatspräsidenten Izchak Herzog mit, wie ein Sprecher bestätigte. Die neue Regierung muss bis zum 2. Jänner vereidigt werden. Bis zuletzt liefen noch Verhandlungen zwischen den künftigen Koalitionspartnern.

Belgische Justiz entscheidet über Haft von Kaili: Im EU-Korruptionsskandal entscheidet die belgische Justiz am Donnerstag darüber, ob die ehemalige Vizepräsidentin des Europaparlaments, Eva Kaili, im Gefängnis bleiben muss. Am Dienstag legte sie ein Teilgeständnis ab.