Tschechiens europäischer Bravour-Ritt

Die tschechische Regierung hat ihren sechsmonatigen EU-Ratsvorsitz mit der nötigen Balance aus Fingerspitzengefühl und Nachdrücklichkeit zu einem Erfolg werden lassen.

„Wir werden so viele Energieräte einberufen, wie es notwendig ist.“ Monatelang wurde der tschechische Energieminister, Jozef Síkela, nicht müde, auf seine Entschlossenheit hinzuweisen, so lang zu verhandeln, bis sich die 27 Mitgliedstaaten unter seinem Vorsitz auf eine Einhegung der exaltierten Gaspreise geeinigt haben. Wenn nötig, würde er so viele Sitzungen ansetzen, bis ein Durchbruch gelingt. Diesen Montag, am frühen Abend, war es dann so weit. Bei ihrem fünften außerordentlichen Ratstreffen (zusätzlich zu zwei regulären und einem informellen in Prag) während des tschechischen EU-Ratsvorsitzes beschlossen die Mitgliedstaaten jenen Mechanismus, der künftig als ein Gaspreisdeckel allzu hohe Fluktuationen dämpfen soll. Doch selbst anlässlich dieser mühsam erkämpften Einigung saß Síkela und seinem Verhandlungsteam der Schalk im Nacken: Bei der abschließenden Pressekonferenz trugen sie weiße Kapuzenpullover mit der Devise ihrer Bemühungen um diese energiepolitische Einigung darauf, eben: „We will convene as many Energy Councils as necessary.“

Klimaschutz und Rechtsstaat

Mit der erforderlichen Mischung aus Sachkompetenz, Hartnäckigkeit und Gelassenheit erzielten die Tschechen zahlreiche gesetzgeberische Erfolge. Nur eine Woche ist es her, dass sich Rat und Europaparlament auf wichtige Teile des „Fit for 55“-Pakets an Gesetzesvorhaben einigten. Damit ist jenes Ziel gemeint, bis zum Jahr 2030 die Treibhausgasemissionen der EU um 55 Prozent unter den Vergleichswert des Jahres 1990 zu senken. Große Umbauten der europäischen Wirtschafts- und Lebensweise sind dafür notwendig, denn bis 2030 sind es nur mehr sieben Jahre, und in den 32 Jahren seit 1990 hat die EU ihren Beitrag zum Klimawandel nur um rund 32 Prozent gesenkt, wie die EU-Umweltagentur festhält.