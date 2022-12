TikTok-Trend macht Diabetes-Medikament zum Lifestyle-Produkt

Abnehmen ohne Sport und Ernährungsumstellung? Ein Medikament soll diesen Traum erfüllen können. Ein Albtraum für Diabetiker, die Ozempic wirklich dringend brauchen.

Sie sind bunt, laut und wirken harmlos. Meist sind sie es nicht. Viele der TikTok-Herausforderungen oder -Trends erreichen lebensgefährliche Dimensionen. Aktuell sorgt letzteres dafür, dass ein Medikament, das gegen Diabetes eingesetzt wird, für ausverkaufte Regale. Der 57-jährige Automechaniker Shane Anthony bekommt sein lebensnotwendiges Medikament nicht mehr, weil es auf der Social-Media-Plattform als Lifestyle-Medikament gegen überflüssige Kilos beworben wird. Und auch von Ärzten verschrieben wird.

Ozempic, eine Injektion, die den Blutzuckerspiegel von Patienten mit Typ-2-Diabetes in Schach hält, ist laut der Datenbank der US Food and Drug Administration seit etwa vier Monaten knapp und zum Beispiel in Anthonys Apotheke in Seattle gar nicht mehr erhältlich. Ein Griff zu Alternativen ist nicht möglich, weil diese von der Versicherung nicht übernommen werden. Außerdem, so in seinem Fall, wirkt nur Ozempic gegen seine Schwindelanfälle.

Während die gestiegene Nachfrage und Verzögerungen in der Lieferkette dazu geführt haben, dass zahlreiche Medikamente - vom Antibiotikum Amoxicillin bis zu Adderall - nicht mehr vorrätig sind, ist der Grund für den Mangel an bestimmten Diabetes-Medikamenten ungewöhnlich: Ärzte verschreiben sie Nicht-Diabetikern, die damit ihr Gewicht reduzieren wollen.

„Ich brauche es, um nicht zu sterben“

"All diese berühmten Leute, Stars, die nicht abnehmen müssen, holen sich diese Medikamente", sagte Anthony. "Ich brauche es, um gesund zu bleiben und nicht zu sterben."

Für die mehr als 35 Millionen Menschen, die mit Typ-2-Diabetes leben, haben die Engpässe den Umgang mit einer ohnehin schon komplizierten und kostspieligen chronischen Krankheit noch weiter erschwert. Sie haben auch Schwachstellen in der amerikanischen Praxis der Off-Label-Verschreibung aufgedeckt, die es den Ärzten erlaubt, Medikamente zur Behandlung einer anderen Krankheit als derjenigen, für die sie offiziell zugelassen sind, auszugeben. Wenn diese Medikamente aufgrund von Prominenten- und Social-Media-Hype schwer zu finden sind, leiden Patienten mit Diabetes darunter.

Ozempic, das unter dem generischen Namen Semaglutid bekannt ist, gehört zu einer Klasse von Diabetesmedikamenten, die als GLP-1-Rezeptor-Agonisten bekannt sind und seit fast zwei Jahrzehnten auf dem Markt sind. Es wurde erstmals 2017 in den USA für die Behandlung von Typ-2-Diabetes zugelassen. Ozempic ahmt ein Hormon nach, das bei Appetit und Essen eine Rolle spielt, und hilft so, die Insulinproduktion anzuregen und den Blutzuckerspiegel der Patienten zu senken. Außerdem führt es oft dazu, dass sie ihre Pfunde verlieren.

Francisco Prieto, ein Hausarzt in Sacramento, Kalifornien, behandelt mindestens einen Diabetiker pro Woche, der Probleme hat, sein Rezept für Ozempic einzulösen. Die Patienten rufen mehrere Apotheken an und fahren in der Stadt herum, um zu sehen, ob es vorrätig ist, aber einige konnten es immer noch nicht bekommen, sagt Prieto, der sich auch für die American Diabetes Association engagiert.

Kürzlich erlebte einer von Prietos Patienten eine dreiwöchige Verzögerung bei der Einlösung eines Rezepts für Trulicity, ein ähnliches Medikament gegen Typ-2-Diabetes, das auch für die Gewichtsabnahme verstärkt nachgefragt wird. Prieto verschrieb eine niedrigere Dosis und empfahl dem Patienten, zwei Injektionen pro Woche zu nehmen. Er bezeichnete diesen Kompromiss als "nicht ideal, aber besser als gar nichts".

Ohne ihre Medikamente hätten Diabetespatienten ein höheres Risiko für Herzkrankheiten, Herzinfarkte, Infektionen wie Covid, Behinderungen und sogar den Tod, so Prieto. Und obwohl es eine Option sein kann, ein anderes Medikament zu bekommen, kann dies mit neuen Hürden verbunden sein, einschließlich Versicherungsschutz und strengerer Überwachung, falls die Alternative nicht so gut funktioniert.

Sowohl neue als auch alteingesessene Ozempic-Benutzer sind von periodischen Lieferunterbrechungen betroffen. Ein Vertreter des Herstellers Novo Nordisk sagte in einer Erklärung, dass die Probleme voraussichtlich bis Januar andauern werden. Das Unternehmen begründete dies mit einer "unglaublichen Nachfrage" und kurzfristigen Kapazitätsengpässen in einigen Fabriken und erklärte, es investiere in die Ausweitung der Produktion.

Schönheitschirurgin wirbt für Ozempic auf Facebook

Auf TikTok wurden einige Videos mit dem Hashtag Ozempic bereits mehr als eine Million Mal angesehen. Medizinische Spas bieten das Medikament neben Botox-Spritzen und Laser-Haarentfernung an. Gesponserte Anzeigen auf Google versprechen Gewichtsabnahme ohne Sport oder Diät. Eine Schönheitschirurgin prahlt auf Facebook damit, dass sie mit dem Medikament 10 Pfund abgenommen hat, die sie während ihrer Covid-Behandlung zugenommen hat, und bittet darum, ihre Praxis anzurufen, um mit der Behandlung zu beginnen.

Die FDA reguliert diese Art der Verschreibung nicht. Das bedeutet, dass viele Entscheidungen darüber, was zu tun ist, von den Betroffenen selbst getroffen werden.

"Welche Krankheit ist am akutesten und am schwersten? Für welche gibt es Alternativen? Wie geeignet sind diese Alternativen?", so Holly Fernandez Lynch, Assistenzprofessorin für Medizinethik und Recht an der University of Pennsylvania. "Dies sind die Art von Fragen, mit deren Hilfe man herausfinden kann, welche Patienten vorrangigen Zugang haben sollten".

Fernandez Lynch sagte, ein Urteil würde vom Einzelfall abhängen. Aber diejenigen, die nur ein paar Pfunde verlieren wollen, sollten nicht eine knappe Ressource in Anspruch nehmen, die jemand anderes braucht, sagte sie.

(bagre/Bloomberg)