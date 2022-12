Kunst ersteigern: Auf Rekordkurs

Große Werke. Das Dorotheum konnte mit über 200 Millionen Euro Jahresumsatz bei Auktionen im Jahr 2022 erneut einen Rekordwert erzielen.

Das Dorotheum konnte auch im Jahr 2022 an die Erfolge der vorigen Jahre anschließen: Die über 200 Millionen Euro Jahresumsatz bei Auktionen bedeuten wieder ein Rekordergebnis. Dabei erwiesen sich die laufend ausgebauten digitalen Angebote heuer einmal mehr als große Stärke des Dorotheum, das mit über 40 Sparten das führende Auktionshaus im deutschsprachigen Raum ist. Live Bidding, das Mitsteigern via Bildschirm, wird auch international verstärkt angenommen und ist gekommen um – auch in Lockdown-befreiten Zeiten – zu bleiben. Die kontinuierliche Erweiterung der digitalen Präsenz gilt auch für 2023 als ein wesentliches Unternehmensziel, ebenso wie das optimale Kundenservice. Nicht zuletzt deshalb hat das Dorotheum den Standort Deutschland mit seinen Niederlassungen in Düsseldorf und München im heurigen Jahr um eine Repräsentanz in Hamburg erweitert.

Auch Millionenpreise

Punkto Versteigerungen feierte das Dorotheum im Jahr 2022 viele Erfolge. Die Contemporary Week mit moderner und zeitgenössischer Kunst, Juwelen und Armbanduhren im November erzielte den bisher besten Gesamtumsatz, der je bei einer Auktionswoche erreicht wurde.

Eine kunsthistorische Neuentdeckung brachte im Mai 2022 den höchsten Preis des Auktionsjahres im Dorotheum: Tizians „Büßende Magdalena“, wurde für 4,8 Millionen Euro bei der Altmeister-Auktion versteigert. 1,4 Millionen erzielte im Herbst ein Madonnenbildnis mit Kind von Giovanni Bellini (und Gehilfe). Einen Millionenpreis fuhr auch Kunst auf vier Rädern ein: Der 2005 gebaute Porsche Carrera GT, der bis dato letzte analoge Super-Sportwagen, erreichte 1,035 Millionen Euro.

Giovanni Bellini und Gehilfe: Madonna mit Kind (Venedig oder Padua um 1430 bis 1516). (c) Dorotheum

Andy Warhols 1974 entstandenes Porträt seines Lieblingskünstlers, des Surrealisten und Fotografen Man Ray, erzielte 753.000 Euro und reihte sich mit einem Concetto spaziale von Lucio Fontana, das ebenfalls um 753.000 Euro einen neuen Besitzer fand, an die Spitze der Dorotheum-Auktionsverkäufe im Bereich der zeitgenössischen Kunst 2022. Mit 303.000 Euro für Carla Accardis abstraktes „Phantasietier“ überbot das Dorotheum seinen bisherigen Weltrekordpreis für ein Bild der italienischen Avantgardistin. Bei der österreichischen Kunst reüssierten vor allem Werke von Hermann Nitsch, Arik Brauer oder Maria Lassnig. 265.500 Euro, ein Vielfaches des Schätzwertes, wurde für eine Zeichnung von Gustav Klimt erzielt. Es handelte sich dabei um eine Bleistiftskizze zum Gemälde „Bildnis Ria Munk III“ von 1917/18. Für Alfons Waldes seit Jahrzehnten hoch im Kurs stehenden Tiroler Landschaftsbilder gab es bei der Moderne-Auktion im November zahlreiche Spitzenpreise. 565.500 Euro wurden für sein Gemälde „Almen und Gletscher“ aus 1932 geboten. 115.200 Euro für eine typische Meereslandschaft des bedeutenden steirischen Malers Alfred Zoff stellen einen Rekord dar für eine Arbeit des Künstlers bei der Sparte Gemälde des 19. Jahrhunderts.

Alfons Walde (1891, Oberndorf, bis 1958, Kitzbühel): Almen und Gletscher, datiert aus dem Jahr 1932. (c) Dorotheum

Erinnerungsstücke von Edita Gruberová riefen Musikfans wie Kunstliebhaber auf den Plan: Sie ersteigerten bei der Auktion am 7. September 2022 mehr als 150 Objekte aus dem Besitz der 2021 verstorbenen, weltberühmten Koloratursopranistin. Neben der Sponsortätigkeit des Dorotheum für Kunstinstitutionen und Museen sowie für die Vienna Art Week lag heuer ein besonderes Augenmerk auf der Durchführung von über 30 Benefizauktionen. Mehr als zwei Millionen Euro wurden so für soziale Projekte sowie für die Ukraine-Hilfe gespendet.

Carla Accardi (1924, Trapani, bis 2014, Rom): Animale immaginario, 1988, Vinyl auf Leinwand. (c) Dorotheum

www.dorotheum.at