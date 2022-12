Bei McDonald's übernehmen in Texas jetzt die Roboter

Eine menschenleere Filiale, kein Platz, um zu essen: die neue McDonald's Filiale in Texas wird fast ausschließlich von Robotern betrieben. Ein Food-Blogger nimmt seine Follower mit auf Entdeckungsreise.

McDonald's hat an seinem Standort in Fort Worth, Texas, eine Filiale eröffnet, die vollautomatisch funktioniert. Nur noch in der Küche sind Menschen beschäftigt. Den Rest übernehmen Roboter.

Auf den ersten Blick wirkt es wie ein McDonald's bei dem vergessen wurde, zuzusperren. In der Filiale erwarten einen nur Terminals, aber keine Mitarbeiter. Wie auch schon in Österreich wird über diese überdimensionierten Touch-Screens die Bestellung aufgegeben. Eine Nummer weist den Kunden darauf hin, welches Sackerl dann für ihn bestimmt ist, wie ein Food-Blogger auf TikTok seine Follower wissen lässt.

Der Nutzer @foodiemonster bannt seine Essensbestellung auf Video. Vom Bestellen bis hin zum bargeldlosen Bezahlen bleibt er alleine in der Filiale. Es ist auch so konzipiert, dass die Menschen nicht vor Ort ihre Burger konsumieren. Bestellen, bezahlen, mitnehmen, fertig.

Die Reaktionen unter dem Video sind gemischt. Einige freuen sich, dass sie nicht mehr mit den Mitarbeitern sprechen müssen, oder, dass nun endlich ihre Bestellungen einmal richtig sein werden, weil ein Roboter übernimmt. Andere hingegen kritisieren wiederum genau das. Sie befürchten, dass sie bei Fehlern keine Ansprechperson haben. Ein anderer Nutzer wiederum führt an, dass dies katastrophale Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben könnte.

