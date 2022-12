Frohe Weihnachten! Viel Glück! Gesundheit! Ganz von Herzen!

Bitte, nehmen Sie mich von der Addressliste der postalischen Weihnachts-Sinnlosigkeit.

„Mit den besten Wünschen für Sie und all Ihre Liebsten! Ein frohes Weihnachten! Merry Christmas! Und einen wundervollen Start ins Neue Jahr“ – wünscht irgendein Herr oder eine Frau – Krixikraxi. Dabei ist diese unter immensem Druck anscheinend hingefetzte Signatur noch das Interessanteste an diesen vorgedruckten Besinnlichkeitsbeschwörungen, diesen unzähligen Weihnachtskarten in außertourlichem Format und teuren dicken Kuverts. Von irgendeiner Firma, einem Museum, einer Galerie, mit der man beruflich zu tun hat. Von irgendwelchen Mitarbeitenden oder Chefitäten dort unterschrieben, die man kaum kennt. (Natürlich auch diesen und ihren Familien an dieser Stelle das Herzlichste zu den frohen Festtagen und viel Erholung und einen guten Rutsch und eine nicht nur besinnliche, sondern auch sinnhafte Zeit.)

Boah. Nach der zehnten, der zwanzigsten derartigen Postwurfsendung kann diese Floskeln niemand mehr lesen. Man könnte sie ausschneiden und ein Memory-Spiel mit ihnen basteln. Dasselbe wiederholt sich worthülsengleich im elektronischen Postfach – wer, bitte, liest diese Dutzenden Weihnachtswünsche wirklich? Löscht sie nicht ungeöffnet? Schreibt vielleicht sogar zurück? Mit besagten vor Freude roten Wangen und glänzenden Augen? Sie sind das?

Schon all diese privaten Weihnachtskarten mit den inszenierten Heile-Familie-Fotos sind für manche in manchen Lebenslagen schwer verdaulich. Aber darum geht es dabei vielleicht ja auch nicht vordringlich... Dieser Brauch aus dem Angloamerikanischen hält das europäische Bürgertum mittlerweile jedenfalls unbarmherzig im (meist) pseudo-originellen Kamerafokus. Ja, jetzt fliege ich hochkant von einigen Adresslisten. Macht nichts. Weniger wunde Finger nächstes Jahr vom Kuvertaufreißen und Emaillöschen. Die sinnentleerte Weihnachtspostwurfsendung einsparen – das wäre doch einmal ein sinnvoller Wunsch für 2023. Spart Zeit, Geld, Energie, wohl einige Wälder dieser Welt und den postalischen Christkinderln heidnische Hexenschüsse.

Wünscht Ihnen und sich selbst von ganzem Herzen Ihre Krixikraxi