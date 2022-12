Vorweihnacht im Weißen Haus

Vor flackerndem Kaminfeuer und Tannenzweig-Dekoration umgab die beiden Präsidenten im Weißen Haus eine vorweihnachtliche Atmosphäre.

Joe Biden hatte seinen Gast, der von der Front gekommen war, eigens mit einer US-Militärmaschine aus Polen einfliegen lassen. Es geschah dies am vierten Abend des jüdischen Chanukka-Fests, wie der US-Präsident betonte, und drei Tage, bevor Santa Claus mit seiner Rentierherde in Washington einschweben und durch die Kamine schlüpfen wird – sofern sie nicht noch durch einen Wintersturm verscheucht werden.

Die Freude war groß, nur Lieder wurden nicht angestimmt. Alles leuchtete und strahlte. Ein Kumbaya-Moment. Joe Biden und Wolodymyr Selenskij tauschten nicht nur Nettigkeiten aus, sondern auch symbolhafte Geschenke. Der ukrainische Präsident überreichte Biden das Verdienstkreuz eines Front-Offiziers, im Gegenzug erhielt er Ehrenmedaillons. Im Kapitol übergab er eine ukrainische Fahne aus dem Kriegsgebiet. Die Heimreise in die Finsternis und in Kriegswirren trat er sinnfällig mit einem Sternenbanner an – und mit Zusicherungen für finanzielle und militärische Solidarität. Und mit neuer Energie für Durchhalteappelle an sein darbendes Volk.

Joe Biden bleiben indessen noch 48 Stunden für ein Gedicht an Jill – das rituelle Weihnachtsgeschenk für seine Frau. (vier)

Reaktionen an: thomas.vieregge@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.12.2022)