Bach im Konzerthaus: An der Krippe singt jeder auf seine Weise

Drei Kantaten aus Bachs Weihnachtsoratorium mit Schoenberg Chor und Wiener Symphonikern unter Ton Koopman.

„Ich steh an deiner Krippen hier“, sang der Arnold Schoenberg Chor, erfüllt von wundersam zarter Innigkeit: Der Choral bildet einen introvertierten Höhepunkt im letzten Teil des sogenannten Weihnachtsoratoriums, also der Sammlung der sechs Kantaten zu den Festtagen von Christtag bis Dreikönig von Johann Sebastian Bach. Werden in dieser letzten Kantate angesichts der Herodes-Erzählung durchaus kämpferische Töne angeschlagen, kommt dennoch die Andacht nicht zu kurz – eine Andacht, die die Brücke zurück zu den Hirten auf dem Felde schlägt. Am Ende des kurzen Abends, denn man begnügte sich mit den Kantaten 1, 2 und 6 und damit der Hälfte des kompletten Oratoriums, wiederholte der Schoenberg Chor unter Ton Koopman den Choral als Zugabe, nun a cappella: ein kleines, feines Weihnachtsgeschenk für sich.

Die Wiener Symphoniker wollen ihre Fitness in der historisch informierten Aufführungspraxis behalten und haben sich als versierten Trainer und Animator dazu Koopman ans Pult geholt. Der bleibt natürlich bei seinen Maximen: frische, aber nicht gehetzte Tempi, schlanke Tongebung, sensibel schattierte Dynamik. Vor allem aber: Intimität ist wichtiger als Prunk. Dabei hätte eine Prise mehr davon im Großen Konzerthaussaal gar nicht geschadet. Bewundernswert jedoch, wie alert ihm die Symphoniker bei all dem zu folgen wissen, wie klar die Streicher ihre Phrasen formen, das Holz seine Farben auskostet und im Blech bis hinauf in höchste Trompetenregionen Glanz und Wendigkeit regieren. Die Solisten klangen dagegen weitaus weniger homogen.