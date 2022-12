Die Gehirnwäsche in Russlands Schulen

Der Kreml schwört den Bildungssektor auf antiwestliche Ideologie ein. Schulkinder werden angehalten, Briefe an die Front zu schicken. Wer Kritik übt, bekommt es mit den Behörden zu tun.

Moskau. „Hallo Soldat, mein Name ist Wika“, schreibt eine Achtjährige in geschwungener Krakelschrift in ihr liniertes Heft. „Wika“ befolgt die Hausaufgabe ihrer Schule in der Region Irkutsk: einen Brief an die Front zu schicken. Das Aufklärungsministerium, wie das Bildungsministerium in Russland heißt, hatte bereits im März seinen Bildungseinrichtungen „empfohlen“, den Geist der Armee mit patriotischen Aktionen in Kindergärten und Schulen zu stärken. Nun, kurz vor Neujahr, Russlands wichtigstem Familienfeiertag, wünschen sich die Kinder im Land von den Soldaten „Frieden“. Frieden, indem diese Krieg führen, was in staatlichen russischen Schulen kaum infrage gestellt werden darf. „Wika“ schreibt: „Da ich schon lesen kann, weiß ich aus dem Internet, welche wichtige Aufgabe du, mein lieber Soldat, zu erfüllen hast. Du bist unser Verteidiger! Ich bin stolz auf dich.“ Dazu gibt es Kästchen, in die Wörter wie „Vaterland“, „Sieger“ und „Russland“ geschrieben werden sollen. Der Bürgermeister aus „Wikas“ Heimatstadt Tscheremchowo präsentiert voller Begeisterung die Briefe der Kinder, sagt, wie verständnisvoll doch die Kleinen mit der Lage, in der sich Russland derzeit befinde, umgingen. Unter welchem ideologischen Zwang die Kinder solche Zeilen verfassen, sagt der Bürgermeister freilich nicht.

Kleinkinder in Z-Formation

Regionalsender bringen derweil Reportagen aus den Schulen, wo Kinder teilweise weinen, weil ihre Väter eingezogen worden sind. Die Stimme aus dem Off sagt dazu trocken: „Auch manche Buben reagieren emotional, aber sie werden bald lernen, dass die Verteidigung der Heimat die wichtigste Aufgabe im Leben eines Mannes ist, und diese Aufgabe später selbst übernehmen.“ Manche Erzieherinnen lassen Kleinkinder in Z-Formationen marschieren und veröffentlichen die Videos in den sozialen Netzwerken, Lehrerinnen teilen Vorlagen für die Soldatenbriefe aus und lassen ältere Schüler Gedichte schreiben, in denen sie der Armee huldigen.