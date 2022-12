Zehn Tore bei St. Pöltens Champions-League-Abschied

Die SKN-Frauen verloren das letzte Gruppenspiel gegen Wolfsburg mit 2:8.

St. Pölten. St. Pöltens Fußballerinnen beendeten die österreichische Premiere in der Gruppenphase mit einem 2:8 gegen Wolfsburg, der Abschied aus der Champions League war bereits vor dem letzten Spiel festgestanden. Das Duell der Wölfinnen ging wie schon im Hinspiel (0:4) klar an die Deutschen, die Österreichs Serienmeister tief in die eigene Hälfte drängten und sich durch Tore von Lena Lattwein (5.), Marina Hegering (38.), Svenja Huth (40.), Ewa Pajor (56.), Tabea Waßmuth (67.), Pia Wolter (74., 76.) und Pauline Bremer (84.) den Gruppensieg vor AS Roma (3:0 gegen Slavia Prag) sicherten.

Auf SKN-Seite zeigte die seit Kurzem erst 17-jährige Valentina Mädl in der Offensive immer wieder auf, die Ehrentore gelangen der doppelt so alten Mateja Zver (78.) und Rita Schumacher (85.). Für St. Pölten hielt der historische CL-Auftritt hohen Lernfaktor, Sieg und Remis gegen Slavia und letztlich den dritten Gruppenplatz parat.

Im Viertelfinale ist Österreich noch durch Carina Wenninger (Roma), Marina Georgieva (PSG), Manuela Zinsberger und Laura Wienroither (Arsenal) sowie Sarah Zadrazil (Bayern) vertreten. Die Auslosung erfolgt am 10. Februar, gespielt wird Ende März. (swi)