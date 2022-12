Daniel Yule gewinnt den Nachtslalom in Madonna

Der Schweizer holt sich den Sieg beim letzten Weltcuprennen vor Weihnachten. Die mannschaftlich starken Österreicher verpassen das Podest.

Der Schweizer Daniel Yule hat den alpinen Slalom in Madonna di Campiglio gewonnen. Der 29-Jährige siegte beim Flutlicht-Klassiker am Donnerstag bereits zum dritten Mal in seiner Karriere. Zweiter wurde der Norweger Henrik Kristoffersen mit 0,08 Sekunden Rückstand, Linus Straßer aus Deutschland (+0,18) komplettierte das Podest. Die Österreicher waren mannschaftlich stark mit vier Läufern in den ersten Zehn. Manuel Feller wurde als bester ÖSV-Athlet Fünfter.

Dem Tiroler fehlte etwas mehr als eine halbe Sekunde auf Sieger Yule. Marco Schwarz verbesserte sich von Platz 17 nach dem ersten Lauf noch auf den sechsten Rang. Fabio Gstrein wurde Achter, Adrian Pertl Neunter. Johannes Strolz, wie Gstrein nach dem ersten Durchgang auf Rang sechs liegend, schied in der Entscheidung aus, nachdem sich eine Torstange löste und seinen Kurs kreuzte. Der Vorarlberger fädelte daraufhin ein.

Der zur Halbzeit voran liegende Norweger Lucas Braathen musste sich am Ende mit Rang vier zufriedengeben. Yule war als Vierter des ersten Laufs in die Entscheidung gegangen und fing da den vor ihm fahrenden Kristoffersen noch ab.

