Im meistverkauften Buch des Jahres geht es um Emanzipation

Kein Buch verkaufte sich in Deutschland besser als der Debütroman von Bonnie Garmus, "Eine Frage der Chemie".

Eine Emanzipationsgeschichte voller Situationskomik liegt in den deutschen Literatur-Jahrescharts 2022 auf Platz eins: "Eine Frage der Chemie" der US-Autorin Bonnie Garmus, in deutscher Übersetzung am 31. März bei Piper erschienen, ist laut Media Control in Deutschland das meistverkaufte Buch des Jahres (Jahresanfang bis 18. Dezember).

Garmus' Debütroman handelt von der fiktiven Chemikerin Elizabeth Zott, die in der streng patriarchalischen Welt der frühen 1960er Jahre um Anerkennung als Wissenschafterin kämpft. Sie lässt sich nicht einschüchtern von missgünstigen Männern und einer Gesellschaft, die Frauen konsequent in die zweite Reihe verweisen will - am liebsten an den Herd.

Auch in Österreich hielt sich das Buch konstant in den Bestsellerlisten. Die österreichischen Jahrescharts werden für Anfang Jänner erwartet.

Das meistverkaufte E-Book des Jahres in Deutschland war laut Media Control der Kriminalroman "Ostfriesensturm" von Klaus-Peter Wolf. Das erfolgreichste Hörbuch des Jahres 2022 war demnach "Für immer ein Teil von dir" (Hörbuch Hamburg Verlag) von Colleen Hoover.

Im Jahr 2021 war bei den Romanen Delia Owens ("Der Gesang der Flusskrebse") in Deutschland auf Platz eins gelandet, 2020 der Psychothriller "Der Heimweg" von Sebastian Fitzek.

(APA/dpa)