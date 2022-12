Toter bei Wohnungsbrand in Wien

Eine Person konnte reanimiert werden. Das Feuer brach in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrparteienhaus in Wien-Liesing aus. Die Ursache ist noch unklar.

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Klugargasse in Wien-Liesing ist in der Nacht auf Freitag eine Person gestorben. Eine weitere wurde geborgen und reanimiert, berichtete Feuerwehrsprecher Christian Feiler.

Beide hatten versucht, über das verrauchte Stiegenhaus zu flüchten, waren aber ohnmächtig geworden. Drei Personen wurden über eine Drehleiter gerettet. Die Familie der Brandwohnung im Erdgeschoss hatte sich selbst in Sicherheit bringen können.

33 Einsatzkräfte

Die Feuerwehr war um 3.17 Uhr alarmiert worden und mit sieben Fahrzeugen sowie 33 Einsatzkräften ausgerückt. Als die Helfer bei dem zweistöckigen Gebäude eintrafen, drang der Rauch bereits aus allen Fenstern des Hauses, das von einer Großfamilie bewohnt wird. Mit einer Löschleitung und unter Atemschutz drangen die Feuerwehrleute zu der Erdgeschosswohnung vor, aus der sich die Eltern mit ihren beiden Kindern bereits gerettet hatten.

Feiler zufolge machten sich weitere Atemschutztrupps auf die Suche nach weiteren Bewohnern. Zwischen Erdgeschoss und erstem Stock fanden sie die erste bewusstlose Person, zwischen erstem und zweitem Stock die andere. Beide wurden ins Freie getragen und der Wiener Berufsrettung übergeben, die mit zwölf Teams sowie dem Sondereinsatzgruppe ausgerückt war. Hier gelang es, eine Person zu reanimieren und ins Spital zu bringen, für die andere kam jede Hilfe zu spät.

Brandursache noch unklar

Drei weitere Mitglieder der Großfamilie wurden per Drehleiter in Sicherheit gebracht und der Brand gelöscht. Mit Hochleistungslüftern wurde der Rauch aus dem Gebäude gedrückt. Wie das Feuer entstanden war, stand zunächst nicht fest.

"Dieser Vorfall zeigt wieder, wie gefährlich Brandrauch ist: nur zwei, drei Atemzüge, und man ist ohnmächtig, wenige Atemzüge mehr und man kann an den Rauchgasen sterben", betonte Feiler. Bei einem Brand in einem Haus mit mehreren Wohnungen sollte man unbedingt in der eigenen Wohnung bleiben, wenn diese vom Brand nicht betroffen ist. Die Türen zu Gang, WC und Badezimmer schließen und bei einem geöffneten Fenster auf sich aufmerksam machen. "Unter keinen Umständen selbst versuchen, über das verrauchte Stiegenhaus zu flüchten!" Auch sollte - wenn möglich - die Türe der Brandwohnung geschlossen bleiben, damit das Stiegenhaus möglichst lange rauchfrei bleibt.

(APA)