Land Tirol warnt vor großer Lawinengefahr

Im Laufe des Tages steigt die Lawinengefahr in Tirol deutlich an.

Wintersportlerinnen und Wintersportlern wird dringend geraten, auf gesicherten Pisten zu bleiben.

Das Land Tirol warnt aktuell vor Touren im freien Gelände: "Wir empfehlen den Wintersportlerinnen und Wintersportlern dringend, auf den gesicherten Pisten zu bleiben. Im freien Skiraum ist große Erfahrung und defensives Verhalten nötig", hieß es von Patrick Nairz vom Lawinenwarndienst in einer Aussendung. Im Laufe des Tages steige die Lawinengefahr "deutlich an und erreicht die Stufe Vier, also große Lawinengefahr".

Mit einer Warmfront kommt der Zamg zufolge unbeständiges, stürmisches und sehr mildes Bergwetter nach Tirol. Teils ist mit kräftigem Niederschlag zu rechnen, im Westen Tirols können in Höhen über 2300 Metern bis zu einem halben Meter Schnee oder mehr fallen. Gründe für die heikle Lawinensituation seien die Kombination aus viel Neuschnee, Wind, Erwärmung und eine schwache Schneedecke, sagte Nairz. Mit Neuschnee und starkem Wind seien bereits am Freitag im Tagesverlauf spontane Lawinenabgänge möglich.

