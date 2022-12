Ein Minikrimi von Anna Kim

Das ist die dritte Weihnachtsgeschichte aus der "Presse" mit einer turbulenten Szenerie rund um die Hauptdarstellerin, die auf frischer Tat ertappt wird.. Autorin Anna Kim liest Ihren Text aus dem „Spectrum“ selbst.

Schnitt und Ton: Audiofunnel/Georg Gfrerer

Sprecherinnen: Anna Kim, Julia Pollak

Musik: Bob Dylan, Have Yourself a Merry Little Christmas