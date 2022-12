Das Postamt Christkindl empfängt jedes Jahr Tausende Briefe von Kindern aus aller Welt. Auch die diversen Krisen spiegeln sich darin wider.

„Ich wünsche mir einen Corona-Staubsauger“ – Diesen Wunsch äußerte ein Kind in einem Brief an das Christkind.

Genauer gesagt an das Postamt Christkindl nahe der oberösterreichischen Stadt Steyr. Seit 1950 können Kinder hier ihre Briefe an das Christkind hinschicken. Heuer habe man bereits einige Tausend Schreiben erhalten, erzählt die Leiterin Renate Rebhandl im Gespräch mit der „Presse“. Seit 1995 ist sie in der Postfiliale tätig, seit fünf Jahren in leitender Funktion. Die Briefe trudeln aus der ganzen Welt ein. „Heuer waren wieder viele aus dem asiatischen Raum dabei, vor allem aus Taiwan und Hongkong“, sagt Rebhandl. Aber auch aus Deutschland, Italien, Spanien, Brasilien und Mexiko seien Briefe gekommen. Und natürlich aus Österreich.