„Vertrauen fördert ergebnisorientiertes Handeln“

Interview. Ein hoher Qualitätsanspruch wird bei Mercedes-Benz Österreich (MBÖ) sowohl bei den Automobilstandards gesetzt, als auch in der internen Zusammenarbeit gelebt. Für CEO Carsten Dippelt hat ein vertrauensvoller Umgang mit den Mitarbeiter:innen dabei höchste Priorität.

Wer ist Mercedes-Benz Österreich als Unternehmen und Arbeitgeber?

Carsten Dippelt: Wir sind Erfinder des Automobils und wir lieben es, die Zukunft neu zu gestalten. Das schaffen wir, indem wir uns im Team gegenseitig ermutigen, über uns hinauszuwachsen und neue Wege zu gehen – raus aus starren Strukturen. Mit einer starken Marke, die auf Vertrauen baut. Und dabei nicht aufhören, an Innovationen zu arbeiten.

Unsere Mitarbeiter:innen sind die gestaltende Kraft hinter Veränderungen und damit auch Wegbereiter einer erfolgreichen Zukunft.

Welche Rolle spielt die Marke ­Mercedes-Benz bei der Mitarbeiter­:innen-Bindung?

Mercedes-Benz schafft es als einzige europäische Marke unter die Top Ten der „Best Global Brands 2021“ von Interbrand. Diese Auszeichnung zeigt, wie stark unsere Marke ist. Sie ist aber nur so stark, weil wir Topmitarbeiter:innen haben. Durch die Stärke der Marke fällt es uns wahrscheinlich auch leichter, gute Mitarbeiter:innen anzusprechen. Diese zu halten ist aber unser Ziel. Und das schaffen wir nur mit einer Unternehmenskultur, die ihresgleichen sucht.

Wie motivieren Sie Ihre Mitarbeiter:innen zu Höchstleistungen?

Neben monetären Benefits – wie einem attraktiven Gehaltsniveau und vergünstigten Konditionen beim Fahrzeugkauf sowie einem Dienstwagen je nach Tätigkeit – wird den Mitarbeiter:innen die Wertschätzung auch auf anderen Wegen vermittelt: Mit einem zeitgemäßen Führungsverständnis schaffen wir bei Mercedes-Benz Österreich ein Umfeld, in dem die Leute gerne arbeiten. Dabei ist uns die Wertschätzung der Kolleg:innen genauso wichtig wie die Verkaufszahlen. Gemeinsames Feiern mehrmals im Jahr gehört dazu und fördert das kollegiale Miteinander und die Verbundenheit mit dem Arbeitgeber. Wir reden hier alle auf Augenhöhe. Das macht uns aus.

Sehen Sie sich als Arbeitgeber aktuell auf dem Prüfstand?

Angesichts des allgemeinen Fachkräfte- und Personalmangels – ja, natürlich. Ich sag immer: Die starke Marke holt die Mitarbeiter:innen zu uns, die unglaubliche Unternehmenskultur im Haus sorgt dafür, dass sie auch bleiben. Das Angebot bei Mercedes-Benz Österreich ist dabei – so wie unsere Produkte – eine Klasse für sich. Das zeigt sich auch laufend bei internen Umfragen und externen Bewertungen. So wurde MBÖ vom Magazin „trend“ gemeinsam mit der Onlineplattform kununu zum wiederholten Male als bester Arbeitgeber in der Branche Automobil in Österreich ausgezeichnet. Darauf sind wir sehr stolz!

Was für Entfaltungsmöglichkeiten bietet MBÖ seinen Mitarbeiter:innen in Eugendorf bei Salzburg?

Bei uns arbeiten Menschen, die bereit sind, sich aktiv an der Entwicklung unserer Marke zu beteiligen. Wir bieten ein Arbeitsumfeld mit abwechslungsreichen Aufgaben, in das jeder seine ganz persönlichen Stärken einbringen kann. Unsere Branche hat Zukunftspotenzial und daher brauchen wir Gestalter:innen, die bereit sind, die Trends voranzutreiben. Auch bei uns ändern sich die Berufsfelder und das erfordert Flexibilität und Agilität. Wir schaffen es, Fähigkeiten aus ursprünglich ganz anderen Bereichen bei uns zu integrieren. Das ist wertschöpfend, inspirierend und motivierend zugleich.

Was macht das Arbeiten bei ­Mercedes-Benz Österreich so ­besonders?

Gegenseitiges Vertrauen und gleichzeitig ein ergebnisorientiertes Handeln – das sind die Kernelemente unserer Zusammenarbeit. Die Frage nach dem Sinn der eigenen Arbeit ist bedeutend, um auch in unruhigen Zeiten motiviert zu bleiben. Wir schaffen Raum für eigenverantwortliches Handeln und begegnen einander auf Augenhöhe. Und wenn wir davon sprechen, Zukunft zu gestalten, meinen wir nicht nur die der Mobilität. Wir begleiten unsere Mitarbeiter:innen auch dabei, sich ständig weiterzuentwickeln. Wir wollen fachlich und persönlich wachsen – von der Lehre bis hinauf ins Management.

Was halten Sie von flexiblen Arbeitsmöglichkeiten?

Ich denke, im Jahr 2022 ist das Standard. Zumindest bei uns. Direkt mit Einstieg ins Unternehmen erhalten alle neuen Mitarbeiter:innen Laptops und iPhones. Sie können weitgehend dort und dann arbeiten, wo und wie es passt. Wir sind also örtlich und zeitlich absolut flexibel. Und bei MBÖ weiß man, dass der Pioniergeist nicht beim Verlassen des Firmengebäudes abgegeben wird.

Wie können wir uns das Arbeiten bei MBÖ außerdem noch ­vorstellen?

Bei uns herrschen flache Hierarchien für den Austausch auf Augenhöhe. Das führt zu viel direkter Kommunikation innerhalb des gesamten Teams und zwischen den Teams. So können sich Kolleg:innen beispielsweise bei Coffee-Talks in zwangloser Atmosphäre mit dem Topmanagement austauschen. Mit den Buddy- und Mentoring-Programmen für neue Mitarbeiter:innen bzw. neue Führungskräfte ist bereits der Einstieg ins Unternehmen wertschätzend und bestens organisiert. Das strukturierte Onboarding hilft dabei, beim Arbeitgeber anzukommen, und der Buddy begleitet das neue Teammitglied als wichtige erste Anlaufstelle. Nur wenn man sich wohlfühlt, kann man Topleistungen erbringen. Deshalb tun wir sehr viel dafür, dass wir jeden Tag gemeinsam den Stern zum Glänzen bringen. Dazu kommen Dinge wie gemeinsames Laufen, Massagen in der Arbeitszeit, eine super Kantine inkl. Stützung, gemeinsame Ausflüge, Feste und, und, und.

Im Zitat „Unsere Marke ist vor allem so stark, weil wir Top­mitarbeiter:innen haben, die die gestaltende Kraft hinter Veränderungen und damit Wegbereiter:innen einer erfolgreichen Zukunft sind.“ MBÖ-CEO Carsten Dippelt

Mercedes-Benz Österreich Benefits Ein attraktives Gehaltsniveau

Spezielle Konditionen für Mitarbeiter:innen beim Fahrzeugkauf

Corporate Benefits bei Reisen, Mode, Freizeit & Sport

Flexible Arbeitszeiten

Home-Office

iPhones und Notebooks

Vielfältige Weiterbildungsangebote

Buddy- und Mentoring-Programme

Täglich frisch gekochte und günstige Mittagsmenüs in der MBÖ-Kantine

Goodie-Bags

Firmenevents

Gesundheitsprogramme

Lauftrainings

Arbeitsmedizinerin im Haus