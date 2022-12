Israel und der ferne Frieden auf Erden

Drucken

Hauptbild • Viele Grafitti übersäen die Sperrmauer in Bethlehem. Ein Bild von Banksy ist auch darunter. • Win Schumacher/Weltwege

In Bethlehem freuen sich die Menschen auf die Rückkehr der Pilgerscharen im Advent. Doch in der überlieferten Geburtsstadt Jesu haben viele auch Angst vor einer neuen Spirale der Gewalt im Heiligen Land.

Hier ist der Ort, an dem der Mensch Friede und Liebe findet“, sagt Issa Thaljieh und strahlt. „Hier wurde Jesus Christus geboren. Bethlehem hat eine Freudenbotschaft für die ganze Welt.“ Dann fügt der griechisch-orthodoxe Priester rasch hinzu: „Trotz der Zerstörungen durch die Besatzung, trotz der Trennmauer und all unserer Probleme.“ Thaljieh steht im traditionellen tiefschwarzen Gewand vor der Geburtskirche in Bethlehem. An diesem sonnigen Morgen im Advent strömen Pilger in Scharen dem winzigen Eingangstor der antiken Basilika zu. Zu dem Ort, wo Gott der Überlieferung nach als Kind auf die Welt kam, gelangen nur die Kinder, ohne ihre Köpfe zu beugen. Die Erwachsenen verneigen sich beim Eintreten wie einst die Hirten und Sterndeuter laut den Evangelien vor dem neugeborenen König in der Stadt Davids. Thaljieh schüttelt Gemeindemitgliedern die Hand und nickt lächelnd Fremden zu, die aus aller Welt gekommen sind, um in seiner Kirche zu beten.

„Ich bin nur eine Minute von hier aufgewachsen“, sagt der 39-jährige palästinensische Priester. „Jeden Tag habe ich ihre Glocken läuten hören.“ Wie viele Bethlehemer freut er sich in diesem Jahr besonders auf Weihnachten. Alle hoffen auf eine Rückkehr zur Normalität. In den vergangenen zwei Jahren kamen im Advent nur wenige ausländische Gäste. „Es war einfach traurig“, sagt Thaljieh. „Corona hat so viele Pilger aufgehalten. Für viele in Bethlehem war es auch eine sehr schwere Zeit, weil sie ohne die Touristen keine Einnahmen hatten.“ Jetzt aber steht vor der Geburtsgrotte wieder eine Menschenschlange wie einst vor der Pandemie.