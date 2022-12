Warum haben Menschen auf Fotos oft rote Augen?

Rote Augen – auf Fotos oft ein ärgerlicher Effekt. Der Grazer Physiker Peter Banzer weiß, was ihn auslöst und wie man ihn verhindern kann.

Die Kinder unter dem Christbaum, die Tante beim Öffnen ihres Packerls, die gesamte Familie beim Festtagsschmaus – es gibt kaum einen Anlass, bei dem so viel fotografiert wird wie jetzt zu Weihnachten. Beim Betrachten der Bilder kommt dann aber oft der Schreck: Unvorteilhaft leuchten einem die Augen seiner Lieben knallrot entgegen.

„Rote Augen auf Fotos sind ein Phänomen, das damit zusammenhängt, dass sich das weiße bzw. ,farbneutrale‘ Licht, das uns umgibt, aus vielen einzelnen Farbanteilen mit unterschiedlichen Wellenlängen zusammensetzt“, erklärt Peter Banzer, Experte für Nanooptik und Forschungsgruppenleiter am Physik-Institut der Universität Graz sowie am Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts in Erlangen (Deutschland). Das Farberkennen beruhe darauf, dass Gegenstände manche Farbanteile absorbieren oder ablenken. Die Farbe, die man sieht, sind jene Anteile, die vom Objekt zum Auge zurückgeworfen werden.