Die Konsumforscherin Petra Riefler von der Boku Wien untersucht, was Menschen zu einem reduzierten Lebensstil motiviert.

Die Presse: Was verbirgt sich hinter dem sperrigen Begriff Konsumsuffizienz, der immer öfter in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit fällt?

Petra Riefler: Das Thema bekam in der Forschung in den vergangenen Jahren Aufwind, weil man gesehen hat, dass Effizienz allein zu wenig ist, um Klimaziele zu erreichen. Es handelt sich dabei um ein Konzept, das versucht, Konsum und Verbrauch auf ein Niveau zu bringen, das naturverträglich und gleichzeitig sozial gerecht ist. In unseren Breiten ist es typischerweise ein Reduzieren, aber für manche Gesellschaftsschichten oder Regionen in der Welt kann das ein Erhöhen bedeuten. Es geht um eine gerechte Verteilung, um ein Genug, das weder zu wenig für ein gutes Leben noch zu viel ist.

Schaute man in der Vorweihnachtszeit auf die Einkaufsstraßen des Landes, schien vielen nichts ferner als Konsumreduktion.

Uns interessiert in unserem Projekt erst einmal, was Menschen mit der Idee verbinden, den eigenen Konsum zu reduzieren. Das Phänomen an sich ist kein Neues, das kennt man seit 50, 60 Jahren, es kommt aus den USA. Man spricht dabei von Voluntary Simplifiers oder Minimalisten. Sie reduzieren den Konsum aus der Überzeugung heraus, dass sie das zu einem glücklicheren Leben führt. Aber das hilft natürlich nicht, um Nachhaltigkeit insgesamt zu forcieren, weil es ein Nischenphänomen ist. Deswegen wollen wir herausfinden, was Menschen, die eher Mainstream-Konsumentinnen und -Konsumenten sind, mit so einem Lebensstil assoziieren. Dazu haben wir in Österreich Befragungen gemacht.