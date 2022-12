Mit Konsum die Welt verbessern ist schwer

Wer aus moralischen Gründen nachhaltig konsumiert, tut damit unterm Strich nicht immer nur Gutes.

Sieben Jahre lang müssen Smartphone-Hersteller künftig Ersatzteile anbieten und fünf Jahre lang Aktualisierungen ermöglichen. Mit dieser geplanten Regelung sagt die EU einer verschwenderischen Unsitte den Kampf an. Viele kennen das Problem: Das Handy funktioniert noch tadellos, aber für wichtige Sicherheitsupdates ist es zu „alt“ oder passendes Equipment wie ein Ladekabel ist nicht mehr erhältlich. „Das sind Fälle von geplanter Obsoleszenz – verpönt, aber üblich“, sagt Bernadette Kamleitner. Die Betriebswirtin und Psychologin leitet das Institute for Marketing and Consumer Research an der WU Wien. Mit ihrem Team erforscht sie, was unser Besitzgefühl beeinflusst und welche Auswirkungen das auf unser Konsumverhalten haben kann.

Geplante Obsoleszenz liegt nicht nur vor, wenn Produkte markenintern schnell vergreisen und auf dem Abstellgleis landen, sondern auch wenn Sollbruchstellen absichtlich in Güter eingebaut werden. Ebenso fallen Strategien darunter, die technisch wenig veränderte Produkte in kurzen Abständen als Neuheiten einführen. Eine vertane Chance für nachhaltiges Marketing, denn: „Sobald ich ein Produkt besonders mache, passen die Leute besser drauf auf. Es entwickelt sich ein psychologisches Besitzgefühl, und man trennt sich schwieriger“, betont Kamleitner.