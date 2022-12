EZB-Chefin Lagarde verspricht Erfolg im Kampf gegen die Inflation

Der EZB werde es gelingen, die hohe Inflation wieder zu senken, erklärte Lagarde am Freitag. In ihrer Videobotschaft zum Jahresende begrüßt sie zudem Kroatien als neues Mitglied in der Euro-Familie.

Die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat in ihrer Videobotschaft zum Jahresende Zuversicht verbreitet. Der EZB werde es gelingen, die hohe Inflation wieder zu senken, erklärte Lagarde am Freitag. "Ich weiß, dass die hohe Inflation jeden schmerzt, vor allem die Armen. Ich verspreche, wir werden unser Bestes geben, um die Inflation zu senken. Und wir werden es schaffen."

Die Verbraucherpreise in der Eurozone lagen im November 10,0 Prozent über dem Vorjahresmonat. Im Oktober war die Teuerung auf einen Rekordwert von 10,6 Prozent geklettert. Ziel der EZB sind zwei Prozent. Sie hat seit Sommer mehrmals die Leitzinsen angehoben, um die Inflation zu dämpfen. Der Satz, zu dem Geschäftsbanken sich Geld bei der EZB leihen können, liegt mittlerweile bei 2,5 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit 2008.

"Wir heben die Zinsen an und werden sie weiter anheben, in einem steten Tempo, bis sie auf einem Niveau sind, das eine zeitige Rückkehr zu unserem Zwei-Prozent-Ziel sichert", kündigte Lagarde an.

Die EZB-Chefin nutzte ihre Ansprache auch, um Kroatien als neues Mitglied in der Eurozone zu begrüßen. Sie sei "wirklich glücklich", dass die Euro-Familie größer werde. Kroatien werde am 1. Jänner das 20. Mitglied, "etwas, das ich bestimmt feiern werde", sagte sie.

