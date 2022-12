Warum Wladimir Putin seine traditionellen TV-Auftritte aufgibt

(c) REUTERS (ILYA NAYMUSHIN)

Inszenierte und orchestrierte Auftritte stehen für die politische Kommunikation in der Putin-Ära, im Bild eine Aufzeichnung 2019 in Krasnojarsk.

Der Ukraine-Krieg hat die herkömmliche Kreml-Kommunikation obsolet gemacht. Putin appelliert vorrangig an die Stützen des Systems.

Moskau/Wien. Drei Events galten jahrelang als die Dreifaltigkeit der Kreml-Kommunikation mit dem Volk: Wladimir Putins Direkte Linie, seine Jahrespressekonferenz und die jährliche Botschaft an den Föderationsrat. Es waren Pflichttermine, auf die sich der russische Präsident tagelang akribisch vorbereitete. Nicht nur geistig, sondern auch körperlich: Kolportiert wird, dass Putin am Tag vor den Veranstaltungen keine Flüssigkeit zu sich nahm, um vor Publikum stundenlang auf dem Podium durchzuhalten und sich nicht die Blöße einer Toilettenpause zu geben.



Die inszenierten und orchestrierten Auftritte stehen für die politische Kommunikation in der Putin-Ära, für die Indienstnahme der Medien, insbesondere des Fernsehens, für Putins „Telekratur“. Dialog und Mitsprache imitierend, dienten sie vorrangig dazu, dem TV-Publikum die politischen Botschaften des Kreml zu überbringen.

Im Kriegsjahr 2022 sagte der Kreml ein Format nach dem anderen ab. Das ist höchst ungewöhnlich – und wirft Fragen auf.