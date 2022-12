Im Galopp auf Vaters Spuren

Eines Sportreporters liebste Erinnerung handelte von einem Pferderennen. Der Sohn, John Jeremiah Sullivan, machte ein Buch daraus.

Vor zehn Jahren erregte der Essayband „Pulphead“ des US-Amerikaners John Jeremiah Sullivan Aufmerksamkeit, nun liegt auch sein Erstlingswerk auf Deutsch vor: „Vollblutpferde“ erschien aber bereits 2004 in den USA – und das merkt man dem Buch auch an. Beflissen mäandert der Autor durch alles, was irgendwie mit Pferden zu tun hat.

Ja, das Pferd. Obschon es in den meisten Haushalten nicht anzutreffen ist, haben doch viele eine Meinung zu ihm. Wer mit seiner Jugend noch eng verbunden ist, schätzt Karl Mays Rih, beliebt im täglichen Kreuzworträtsel. Bildungsbürger bringen die Rede gern auf Cervantes' Don Quijote und sein Pferd Rosinante. Militärhistoriker erinnern an Bucephalus, das Streitross des großen Alexanders. Selbst der ärmste Poet hat noch seinen Pegasus. Kentaur und Trojanisches Pferd kennen noch Feinspitze. Eigentlich ein großes Zielpublikum für ein Buch.

Nein, daran hat Sullivan wohl nicht gedacht. Er hatte seinen todkranken Vater, einen Sportreporter, gefragt, woran sich dieser am liebsten erinnere. Die Antwort: „An den Derby-Sieg von Secretariat 1973!“ samt einer Eloge auf die Schönheit des Siegerpferds. Gut, dass wenigstens nicht Baseball oder Football genannt wurde, den Autor aber beschäftigte das Urteil noch Jahre nach dem Tod des Vaters. Und so kam es zu diesem Buch.