Gefühlsweise um Weihnachten

Wien, 25. December 1872. Ich habe viele Weihnachtsbäume gesehen in meinem Leben, aber keiner gefällt mir so gut, als der Baum, den ich meinen Kindern aufrichte. Gewiß waren es selige Tage, da man mit seinem kleinen kindischen Herzen noch an Wunder und Zeichen glaubte, wo im Advent noch Engel an die Fenster pochten und in der Stube Tannenzapfen und Stücke von Rauschgold zurückließen, bis endlich das Knäblein von Bethlehem als Heiland der kleinen Kinder sich ins Haus bemühte, um die Fülle seiner Gaben auszubreiten.