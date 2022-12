Tesla auf Zweijahrestief

Tesla. Twitter-Chef Elon Musk will zwei Jahre lang keine Tesla-Aktien mehr verkaufen.

Palo Alto. Die Aktie des E-Autobauers Tesla ist am Donnerstagabend auf ein vorläufiges Zweijahrestief gefallen. Seit Jahresbeginn hat das Papier zwei Drittel seines Werts verloren, auf Fünfjahressicht hat es sich aber noch immer versiebenfacht.

Ein Auslöser für den jüngsten Kursrutsch war, dass der von Elon Musk geleitete Konzern Rabatte in Höhe von 7500 Dollar für in diesem Monat ausgelieferte Elektrofahrzeuge anbot. Dies steigerte die Ängste der Anleger, dass die Nachfrage nach Tesla-Fahrzeugen angesichts der hohen Inflation zurückgeht. Unabhängig davon untersucht der US-Senat Medienberichten zufolge, ob Tesla bei seiner Produktion Materialien verwendet, die in der chinesischen Region Xinjiang unter Zwangsarbeit hergestellt wurden.

Indes hat Musk angekündigt, in den nächsten zwei Jahren keine weiteren Tesla-Aktien mehr verkaufen zu wollen. In einem Audiochat bei Twitter Space sagte er, er gehe davon aus, dass die Wirtschaft nächstes Jahr in eine ernsthafte Rezession schlittern und die Nachfrage nach Autos gering sein werde.

Der Twitter-Neu-Eigentümer und Tesla-Chef hatte vergangene Woche Aktien des Elektroautoherstellers im Wert von 3,5 Mrd. Dollar verkauft. Mit dem jüngsten Verkauf hat Musk nun Tesla-Papiere im Gesamtwert von fast 40 Milliarden Dollar abgestoßen. Auch das hat dem Kurs deutlich zugesetzt. Zudem fürchten Anleger, dass Musks Engagement bei Tesla unter der Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter leiden könnte. (ag./red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.12.2022)