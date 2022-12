Punschhütte für daheim

Für das heurige Weihnachtsfest wird es ein bisschen knapp, aber mir ist da eine hochinteressante Sache untergekommen, die Sie sich vielleicht fürs nächste Jahr merken können: Ein Do-it-yourself-Set, mit dem man sich seinen eigenen Glühweinstand fürs Wohnzimmer zusammenbauen kann und das aus einundfünfzigtausend und vier Teilen besteht.

Laut Werbung geht das trotzdem schneller, als einen Christbaum aufzustellen. (Ohne den Weihnachtsfrieden gefährden zu wollen, darf man das, denke ich, sachte bezweifeln.) Dass ich mir so einen Indoor-Glühweinstand nicht zugelegt habe, liegt nicht nur an der Zusammenbau-Challenge und am Preis (so um die 10.000 Euro), sondern durchaus auch am Platz. Ich weiß ja nicht, wie großzügig Ihre Wohnzimmerfläche so bemessen ist, bei uns würde ein doch recht massiver Marktstand (Höhe 340 cm) auch mit viel Zusammenrücken und dem Verschieben diverser Katzen-Liegeplätze eher nicht unterkommen.

Trotzdem wäre das ein charmanter (wenn auch massiver) Gag, zumal ich heuer statt auf Kekse auf Punsch gesetzt habe. Weil: Anders als beim Keksebacken, über das ich kürzlich hier geklagt habe (danke übrigens für die vielen Rezepte und Tipps!), ist das Punschkochen viel weniger Aufwand. Man kann auch nicht viel falsch machen: Egal ob man Zimt oder Nelken (oder beides) hineinwirft, ob man Orangen- oder Mandarinenstücke lang, kurz oder auch gar nicht mitkocht, ob man mit Honig süßt oder nicht, das Getränk wird immer sehr passabel. (Und falls nicht, schüttet man Zucker und/oder Alkohol zur Rettung dazu.)

Die Rezensionen zum Punschstand sind übrigens großteils euphorisch, einer spricht davon, dass der Stand genial sei und deshalb „das ganze Jahr über“ im Wohnzimmer steht (oder vielleicht auch deshalb, weil man 51.004 Teile nicht wieder auseinanderschrauben möchte). Ein anderer User schreibt: „Lieferung war alles super. Leider kommt niemand, und ich muss alles selber trinken.“ Das ist, gerade zu Weihnachten, schade. In diesem Sinn: Schöne Feiertage, ob mit Punsch oder ohne, aber jedenfalls mit Ihren Lieben!

