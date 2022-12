Der Triumph des Kindes

Schon der Evangelist Lukas war bestrebt, die Geschichte von der Geburt Jesu vor dem Hintergrund des Römischen Reiches zu erzählen. So auch die Renaissancekünstler.

Man weiß schon lang, dass das abendländische Christentum das Heidentum nicht einfach ausgerottet, sondern auch manches Heidnische in sich integriert und in die eigenen Dienste gestellt hat. Auch in christlichen Kirchen. Besucht man die Basilika Santa Trinita in Florenz, findet man in einer der Seitenkapellen einen Freskenzyklus, der neben seinem Hauptthema, dem Leben des Heiligen Franziskus, auch den römischen Kaiser Augustus zeigt. Dargestellt ist die Traumvision, in der ihm eine wahrsagende Sibylle die Geburt eines mächtigen Kindes ankündigt. Die christliche Legende wurde im Mittelalter populär und als Hinweis auf die Ankunft von Christus auf Erden gedeutet.

Es gibt bei Kunstwerken wie diesen keinen Zufall. Sibylla hieß auch die Tochter des Mannes, der den Bau der Kapelle in Auftrag gegeben hat. Es war der Florentiner Francesco Sassetti (1421–1490), der Bankier der Familie Medici. Er verkörperte als typischer Renaissancemensch die Symbiose von moderner Zeit und Antike, er war Finanzexperte und gebildeter Humanist. Für die Ausstattung seiner Grabkapelle in Santa Trinita beauftragte er einen Künstler, der damals für die angesehensten Familien in Florenz arbeitete: Domenico Ghirlandaio. Die Arbeit dauerte zwei Jahre, von 1483 bis 1485. Ghirlandaio gab sich bei der Erfüllung von Sassettis Auftrag viel Mühe, hier konnte ein Referenzwerk entstehen, das seine Karriere beflügelte, was ihm auch gelang. Kurz darauf schloss sich der ganz junge Michelangelo der florierenden Werkstatt des Künstlers als Lehrling an.