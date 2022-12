Asylwerber gut genug beraten? Höchstrichter haben Bedenken

Türkis-Blau hatte staatliche Agentur für Rechtsberatung ins Leben gerufen.

Wien. Seit Juni 2019 ist nur die dem Staat unterstehende Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) damit betraut, die kostenlose Rechtsberatung für Asylwerber durchzuführen. Vereine sollen diese nicht mehr übernehmen. Das geht auf einen Wunsch der früheren türkis-blauen Koalition zurück. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) gab am Freitag aber bekannt, ein Prüfverfahren zu dazugehörigen Gesetzesbestimmungen einzuleiten. Am Ende eines solchen Verfahrens kann die Aufhebung von Gesetzen stehen.

Anlass sind Beschwerden von Asylwerbern, die sich auch vor dem Bundesverwaltungsgericht von der BBU vertreten ließen. In einem der Fälle hatte die BBU eine Entscheidung zu spät an den Asylwerber weitergeleitet, weswegen er die Beschwerdefrist verabsäumte. Der VfGH will nun prüfen, ob die BBU verfassungsrechtlich korrekt konstruiert wurde. Überdies fürchten die Höchstrichter, dass die Beratung wegen des Einflusses des Innenministers auf die BBU nicht genug Rechtsschutz bieten könnte.

Kein Glück hatte die burgenländische Landesregierung mit ihrem Vorgehen gegen Vollspaltböden. Ihr Antrag für rasche Verbesserungen bei der Schweinehaltung war dem VfGH zu eng gefasst und daher unzulässig. Ein neuer Antrag ist möglich. (aich)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.12.2022)