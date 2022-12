Kroatien feiert die geöffnete Tür nach Europa

Mit 1. Jänner vollendet das Land seine EU-Integration und empfindet das als Bestätigung. Manche Medien feiern gar „den endgültigen Abschied vom Balkan“.

Zagreb. Eine schwere Last löst sich nach dem grünen Schengen-Licht aus Brüssel in diesem Monat von der politischen Führung in Zagreb. Kroatiens Bürger stünden endlich vor dem Eintritt in „die weltweit größte Zone der Bewegungsfreiheit“, frohlockte Innenminister Davor Božinović: „Nichts ist vom Himmel gefallen. Kroatien hat gezeigt, dass es zu Recht EU-Mitglied und imstande ist, alle Bedingungen für den Schengen-Beitritt umzusetzen.“

Während Rumänien und Bulgarien wegen eines Vetos von Österreich und den Niederlanden auf die Öffnung warten müssen, können Kontrollen an den kroatischen Grenzen zu den EU-Partnern Slowenien und Ungarn nun entfallen. Jene zu den ehemaligen jugoslawischen Bruderstaaten Serbien, Montenegro und Bosnien und Herzegowina werden hingegen verstärkt. Als Quantensprung und Vollendung des EU-Beitritts von 2013 feiert der in die Jahre gekommene EU-Neuling den nahenden Schengen-Beitritt und die Einführung des Euro am 1. Jänner.