Wilde Zockerei um Aktie

Meme-Stocks. Die Aktie einer insolventen Kryptofirma erlebt derzeit turbulente Kurssprünge.

New York. Die Krypto-Miningfirma Core Scientific ist seit zwei Tagen pleite. Seit Jahresbeginn hat die Aktie auch 99 Prozent ihres Werts verloren. Doch einen Tag nach der Insolvenz passierte etwas, was an die Geschichten rund um den Autovermieter Hertz, den Videospielehändler Gamestop oder die angeschlagene Kinokette AMC erinnert: Im Vorjahr hatten Kleinanleger diese „Meme-Stocks“ in die Höhe getrieben, um Leerverkäufer auf dem falschen Fuß zu erwischen.

Nun erlebte auch die Core-Scientific-Aktie plötzlich wilde Höhenflüge. Am Donnerstag vervielfachte sich die Aktie zwischenzeitlich gar, um dann mit einem Plus von 73 Prozent aus dem Handel zu gehen.

Möglicherweise dachten Anleger, dass sich die Firma wieder erholen könnte, meinte Matthew Kimmell, Analyst bei der Kryptofirma Coin Shares. Immerhin stünden Passiva von 1,3 Mrd. Dollar Vermögenswerte von 1,4 Mrd. Dollar gegenüber. (ag./red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.12.2022)