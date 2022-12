Graz will Öffi-Jahreskarte abschaffen und dafür Klimaticket fördern

(c) Die Presse (Clemens Fabry)

Die Stadt Graz will bei den Öffis Geld sparen.

Mit März 2023 sollen in der Stadt Jahreskarte, Halbjahreskarte und viermonatiges Studienticket abgeschafft werden. Für rund zehn Euro mehr sei das ganze Bundesland inkludiert, argumentiert Graz. Die Stadt will sich damit viel Geld sparen.

Konkret soll jeder mit Hauptwohnsitz in Graz 100 Euro Förderung beim Kauf des steirischen Klimatickets erhalten. Die Koalition aus KPÖ, Grüne und SPÖ sieht in diesem Schritt einen doppelten Gewinn: für Öffi-Fahrer sowie für das Budget der Stadt Graz. Die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) bestätigte am Sonntag die Medienberichte gegenüber der APA.

Für zehn Euro mehr ganzes Bundesland inkludiert

Folgende Berechnungen liegen den Plänen zugrunde: Ab 1. März 2023 wird das klassische Klimaticket Steiermark dank Bundesförderung nur mehr 468 Euro kosten, das ermäßigte für Jugendliche, Senioren und Menschen mit Behinderung 351 Euro. Damit kann man dann alle Öffis in der Steiermark nutzen. Für Grazerinnen und Grazer kostet das steirische Klimaticket dank städtischer Förderung dann 368 Euro, das ermäßigte 276 Euro. Die aktuelle Jahreskarte Graz, die heuer nach Koalitionsbeschluss nicht erhöht wurde, kostet derzeit 315 Euro - und würde mit 1. Juli 2023 durch die vertraglich vereinbarte Inflationsanpassung um die 360 Euro kosten. Da das Klimaticket für Grazer 368 Euro kostet, sind es nur um rund zehn Euro mehr, dafür hat man aber die ganze Steiermark im Ticket inkludiert.

Darum will die Stadt gleich ganz auf die Jahreskarte verzichten. Derzeit sind gut 30.000 Jahreskarten Graz im Umlauf, die die Stadt mit je 189 Euro fördert. Wenn die Förderung künftig nur mehr 100 Euro ausmacht, spart man sich nahezu die Hälfte oder rund 2,5 Millionen Euro im Jahr.

„Bereinigung des Tarifsystems“

Die Koalitionsspitzen sind von der "Bereinigung des Tarifsystems" überzeugt. "Mit dieser Reform gelingt uns ein großer Schritt zur Vereinfachung des bisherigen Zonentarifsystems", so Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ). Für Vizebürgermeisterin Schwentner ist das Klimaticket insgesamt ein "Erfolgsprojekt", der Schritt jetzt sei eine "Aufwertung der Jahreskarte für Graz zu einem Ticket für die gesamte Steiermark" und "ein starkes Signal für unsere Umwelt". Und SPÖ-Klubchef Michael Ehmann sieht einen "weiteren Beitrag der Stadt Graz zur Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs in unserem Großraum".

Das neue Klimaticket Steiermark sowie die Grazer Variante sollen ab 1. März 2023 gelten, der Vorverkauf dafür beginnt mit 1. Februar. Für alle, die derzeit schon eine Jahreskarte besitzen, soll es "unkomplizierte Lösungen geben", um die Karten umzutauschen, so die Koalition. Dahingehende Überlegungen gibt es bereits.

