In Lech-Zürs am Arlberg ist am Sonntagnachmittag im Skigebiet im Bereich eine Lawine abgegangen.

In Lech-Zürs am Arlberg ist am Sonntagnachmittag im Skigebiet im Bereich eine Lawine abgegangen. Bis zu zehn Personen sollen verschüttet worden sein.

Eine Suchaktion ist angelaufen. Mehrere Hubschrauber aus Vorarlberg und Tirol waren beteiligt. Außerdem waren Suchtrupps mit Lawinenhunden im Einsatz.

(Red.)