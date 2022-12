Es gibt kein Christkind (mehr)

Viele Kinder kennen das Christkind nicht mehr. Denn im Fernsehen oder auf YouTube kommt meist der Weihnachtsmann. Die noch abendländisch-österreichisch-katholisch erzogenen Eltern pochen aber darauf, dass gefälligst das Christkind kommt.

Dabei haben die beiden, wie man weiß, die Rollen getauscht. Das Christkind war eine evangelische Erfindung, um der katholischen Heiligenverehrung des Nikolaus, der Pate für den Weihnachtsmann stand, etwas entgegenzusetzen. Irgendwann drehte sich das, warum auch immer, um. Nun kommt in den protestantischen Ländern der Weihnachtsmann und bei uns das Christkind, zumindest in den vergangenen Jahrzehnten war das so. Das ist ein bisschen wie bei den im 19. Jahrhundert entstandenen skandinavischen Parteien, die heute noch Venstre (wörtlich links) heißen, aber rechtsliberal bis konservativ sind.



Also eh ähnlich wie bei uns: Die Freiheitliche Partei steht für den liberalen Mainstream schon sehr weit rechts, die Partei, die Volkspartei heißt, hat nur noch knapp zwanzig Prozent, und auch in der SPÖ streiten sie darüber, ob nun lieber der mitunter leicht mürrische Weihnachtsmann mit dem grauen Bart, aber den vielen staatlichen Geschenken oder das engelsgleiche Christkind mit dem Allerweltsprogramm aus der Löwelstraße kommen soll. (oli)

