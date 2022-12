Anflug auf die Tournee: Von Überfliegern und Durststrecken

Österreichs Adler warten seit mittlerweile acht Jahren auf einen Triumph. Gelingt es diesmal ausgerechnet dem bislang letzten ÖSV-Sieger, Stefan Kraft, ganz oben zu landen?

Zwei Länder, vier Orte, ein Gesamtsieger: Bei der 71. Vierschanzentournee geht es rund um den Jahreswechsel für die Skispringer wieder um viel Prestige und einen der wichtigsten Titel in ihrer Sportart. Fragen und Antworten zum Schanzen-Spektakel.

Die Favoriten

Der Topfavorit kommt aus Polen. Dawid Kubacki gewann in dieser Saison vier von acht Einzelspringen im Weltcup und führt auch in der Gesamtwertung. Und der 32-Jährige weiß, was es braucht, um den Tournee-Titel zu gewinnen (2019/20).

Hinter Kubacki dürfen sich auch der Slowene Anze Lanisek, der Norweger Halvor Egner Granerud sowie Stefan Kraft gute Chancen ausrechnen. Alle drei sprangen in dieser Saison bislang auf hohem Niveau und durften sich schon über jeweils mindestens einen Sieg freuen.

Der Triumphator des vergangenen Jahres, der Japaner Ryoyu Kobayashi, sucht in diesem Winter noch nach seiner Form. Kobayashi ist nur 16. der Weltcupwertung, der 26-Jährige zählt demnach nicht zu den ersten Sieganwärtern.

Der erfolgreichste Springer der Tournee-Geschichte ist übrigens der Finne Janne Ahonen. Er gewann insgesamt fünf Mal.

Die Österreicher

Seit acht Jahren warten die ÖSV-Adler bereits auf einen Gesamtsieger. 2014/2015 stand Stefan Kraft als bislang letzter Österreicher auf dem obersten Podest, damals ging auch eine einzigartige Erfolgsgeschichte zu Ende.

Denn Kraft war der siebente österreichische Triumphator en suite, in den Jahren zuvor hatten Wolfgang Loitzl (08/09), Andreas Kofler (09/10), Thomas Morgenstern (10/11), Gregor Schlierenzauer (11/12 und 12/13) sowie Thomas Diethart (13/14) gewonnen.

Seit Krafts Erfolg aber standen die rot-weiß-roten Springer auf verlorenem Posten. In den vergangenen sechs Jahren landete nicht einmal mehr ein Österreicher unter den Top 3 der Gesamtwertung. Mit Kraft (Weltcup-Dritter) und Routinier Manuel Fettner (Weltcup-Sechster) sind diesmal zwei ÖSV-Adler in aussichtsreicher Position, auch Michael Hayböck kann an guten Tagen im Spitzenfeld mitmischen.

ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl, vor 23 Jahren selbst Triumphator, ist positiv gestimmt: „Wir haben eine gute Ausgangssituation, es ist alles drin.“ Bloß erzwingen könne man nichts. „Die Tournee muss dir auch passieren.“

Das Preisgeld

Das Preisgeld wurde vor der vergangenen Tournee-Ausgabe deutlich erhöht. Der Tournee-Gewinner erhält 100.000 Schweizer Franken (rund 100.400 Euro). Hinzu kommen in den einzelnen Springen die üblichen Weltcup-Preisgelder des internationalen Skiverbandes FIS, die abgestuft an die besten 30 Athleten jedes Wettkampfes ausgezahlt werden.

Für den Sieg in der Qualifikation am Vortag des eigentlichen Wettkampfes gibt es 3000 Franken (rund 3010 Euro). Der Tournee-Champion erhält zudem als Trophäe den prestigeträchtigen goldenen Adler. Den Anfang macht die Tournee mit der Qualifikation in Oberstdorf am Mittwoch (16.30 Uhr), enden wird sie traditionell in Bischofshofen am 6. Jänner (16.30 Uhr, jeweils live ORF 1).

Die Frauen-Tournee

Eigentlich sollte die Premiere in der kommenden Saison ausgetragen werden, daraus wird jedoch nichts. Die Frauen-Tournee werde nicht vor 2024/25 stattfinden, sagte ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober zuletzt.

Es gebe derzeit „noch viele zu berücksichtigenden Faktoren, die eine frühere Einführung nicht ermöglichen“. In diesem Jahr bestreiten die Springerinnen wieder eine Silvester-Tournee. Dabei finden diesmal vier Wettkämpfe statt, je zwei in Villach und in Ljubno, Slowenien.

