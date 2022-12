Mit der Staatsbürgerschaft bekommt man Vaterland

Soll die Staatsbürgerschaft wirklich ein Instrument der Integration sein? Oder ist sie die „Krönung“ eines längeren Prozesses?

DER AUTOR Hans Winkler war langjähriger

Leiter der Wiener Redaktion der

„Kleinen Zeitung“.

Ich will Euch sagen, wie das zugeht – Ja,

Der Österreicher hat ein Vaterland,

Und liebts, und hat auch Ursach, es zu lieben“.



So lässt es Friedrich Schiller im „Wallenstein“ seinen Titelhelden in einem berühmt gewordenen Zitat sagen. Es ist die Antwort, die Wallenstein dem schwedischen Oberst Wrangel gibt, der ihn entgeistert gefragt hatte:

„Herr Gott im Himmel! Hat man hierzulande

Denn keine Heimat, keinen Herd und Kirche?“



Gemeint war das Heer mit Soldaten aus aller Herren Länder, das Wallenstein befehligte und das mit Österreich, in dessen Namen es kämpfte, nur wenig zu tun hatte.