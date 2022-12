Sternsinger-Auftakt bei Kardinal

Mit Dienstag sind die Sternsinger bis zum 8. Jänner unterwegs. In diesem Jahr werden Spenden für 500 Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika gesammelt.

Wien. Die Sternsingeraktion 2023 startet am Dienstag traditionsgemäß die größte entwicklungspolitische Sammlung Österreichs mit einem Auftaktbesuch bei Wiens Kardinal Christoph Schönborn, wie es am Montag in einer Aussendung hieß.



Als „Heilige Drei Könige“ bringen die rund 85.000 Sternsingerinnen und Sternsinger der Katholischen Jungschar in ganz Österreich demnach bis zum 8. Jänner 2023 „Segen für das neue Jahr und bitten um Spenden für Menschen in Not“. Als Caspar, Melchior und Balthasar verkleidet werden für 500 Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika Spenden gesammelt. In Nordkenia herrsche etwa eine verheerende Dürre, die Klimakatastrophe sei dort längst Realität, wurde ein Beispiel für unterstützte Regionen genannt. „Die Tierherden der Hirtenvölker finden weder Wasser noch Futter, viele verenden. Hunger und gewaltsame Konflikte sind die Folge.“

500 Millionen Euro seit 1954

Spenden an die Sternsingeraktion sicheren sauberes Wasser und damit das Überleben. „Wasserstellen mit solarbetriebenen Pumpen werden eingerichtet. Auch die Nahrungssituation wird verbessert: Mit Pflanzen, die Trockenheit aushalten, und mit dem Anlegen von Gemüsegärten“, hieß es weiter in der Aussendung. Bei der Sternsingeraktion im Vorjahr wurde laut Katholischer Jungschar eine „Spenden-Schallmauer“ durchbrochen. Damals seien 15,3 Millionen Euro eingesammelt worden. Damit wurden seit den Anfängen 1954/55 über 500 Millionen Euro ersungen und somit unzählige Menschen nachhaltig und langfristig unterstützt, sich aus Armut und Ausbeutung zu befreien, wie es hieß.

Nach dem Auftaktbesuch bei Kardinal Christoph Schönborn stehen in den nächsten Tagen auch noch Termine bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie mehreren Regierungsmitgliedern und Parlamentsabgeordneten verschiedener Parteien auf dem Programm der Sternsingerinnen und Sternsinger. (APA)