Eine „Wärmebank“ gegen die Kälte und die Einsamkeit

Die britische Gesellschaft wird von schweren sozialen Krisen geschüttelt, der Winter wird für viele hart werden. Aber immer mehr Menschen zeigen sich solidarisch. Ein Besuch in einer „Wärmebank“ in London.

London. Ein kalter und windiger Abend in New Cross Gate, einem Quartier im Südosten Londons. Es ist schon längst dunkel, in manchen Fenstern ist bunt blinkender Weihnachtskitsch zu sehen. Aber so richtig Feierstimmung will nicht aufkommen. An den Bushaltestellen stehen Leute mit dicken Mänteln und müden Gesichtern, hinter ihnen geht ein älterer Mann laut fluchend die Straße hinauf. Die Studenten von der nahen Universität besorgen sich noch schnell ihr Abendessen in den karibischen und türkischen Take-aways, dann hasten sie nach Hause. Auf dem Gehsteig hat sich ein Obdachloser ein Zelt aufgebaut.



Viele Briten konnten sich in diesem Jahr kaum auf Weihnachten freuen. Im Land geht eine soziale Krise um, Tausende Menschen stehen vor existenziellen Problemen – bedingt vor allem durch sinkende Reallöhne und himmelhohe Preise für Strom und Gas. Aber es ist nicht nur die physische Wärme, an der es fehlt.