In der Welt von gestern ließ sich's auf Parkett ballestern

Wäre jetzt noch früher, und säße ich in Wien und nicht in osteuropäischer Nebelferne, dann würde ich mich in diesen Tagen einer der größten Erfreulichkeit jener Jahreszeit widmen, die man nur „Über die Tag'“ nennen kann.

Erraten: Ich würde zum Wiener Stadthallenturnier gehen. Die Jüngeren kennen das nicht mehr, aber als ich ein Kind und später ein Jugendlicher war, in den Achtziger- und Neunzigerjahren, war das Stadthallenturnier der Himmel auf Erden für jeden fußballverrückten Wiener Buben. Nie sonst konnte man so nahe an seinen Idolen sein, an Prohaska, Baumeister, Obermayer, Stöger, Flögel, Narbekovas, Ivanauskas (aufmerksame Leser erkennen sofort meine Schlagseite). Wenn man Glück hatte, beziehungsweise Eltern, die einmal tiefer in die Tasche griffen und die besseren Karten kauften, dann saß man so nahe an der Spielerbox, dass man die Kicker und ihre Trainer reden (beziehungsweise fluchen) hören konnte. Zudem gab es stets die Chance, in den Gängen rund ums Spielfeld einem der Spieler zu begegnen. Es duftete nach Popcorn, Zuckerwatte, Bratwurst, Schweiß und Bier. Herrlich war das.

Und erst das Gezeigte auf dem Parkett! Kinder, ihr wisst nicht mehr, was für ein magischer Klang es ist, dieses Quietschen der Hallenfußballschuhe, das gedämpfte Pumpern, wenn einer der Spieler die rund ums Spielfeld verlaufende Bande so nutzte, wie man das als Habitué Wiener Kaffeehäuser vom Billardspielen kennt. Die Tricks! Die Finten! Die Übersteiger! Ich glaube, bei einem seiner letzten Auftritte verteilte Prohaska so viele Gurkerln an seine Gegenspieler, dass sich damit eine Jahresproduktion von Mautner-Markhof erfüllen ließe.



Das alles gibt es seit 2009 nicht mehr. Es ließ sich kein Geld mehr damit verdienen, die Vereine wollte längere Winterpausen und Trainingslager unter spanischer oder türkischer Sonne, wo vermutlich auch viele einstige Zuschauer die Zeit „über die Tag'“ verbringen. Auf YouTube leben Sternstunden des Stadthallenturniers weiter. Vielleicht sehen wir uns ja dort.

