Digitalisierung schafft nachhaltigen Impact

Podiumsdiskussion. Mit einem hochkarätig besetzten Podium zeigte die „Presse“ gemeinsam mit IBM Österreich auf, welche Schlüsselrolle digitalen Technologien im Kampf gegen den Klimawandel zukommt.

Im Weltmuseum Wien begrüßte „Die Presse“ gemeinsam mit IBM Österreich zur Podiumsdiskussion zum Topic: „Digitalisierung und Nachhaltigkeit – Widerspruch oder Lösung?“ Zur Bewältigung der Klimakrise braucht es weitreichende Veränderungen in der Industrie, der Energiewirtschaft und der Mobilität. Im Vorfeld zur Diskussion stellte Marco Porak, Country General Manager von IBM Österreich, die Ergebnisse der alljährlich durchgeführten „CEO Study“ vor, die 2022 ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit stand. 3000 Geschäftsführer auf der ganzen Welt wurden dabei befragt. 51 Prozent davon gaben an, dass die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele eine der größten Herausforderungen für ihre Unternehmen in den kommenden Jahren darstellt. „Gleichzeitig beobachten wir aber auch, dass viele Unternehmen Schwierigkeiten haben, aus Daten Information zu generieren und diese für die Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu nutzen“, sagte Porak. „Viele Unternehmen stellen sich die Frage, wo sie beim Thema Nachhaltigkeit ansetzen müssen.“

In der anschließenden Keynote-Rede ging Florian Tursky, Staatssekretär für Digitalisierung und Breitband, auf die Verbindung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit ein. Im ersten Moment muss man sich die Frage stellen, ob übermäßige Digitalisierung für die Nachhaltigkeit nicht kontraproduktiv ist. Immerhin bedarf es zur Digitalisierung enorm viel Energie, Ressourcen, seltene Erden usw. „Klar ist, dass die zunehmende Digitalisierung in Zukunft nach wesentlich mehr Strom verlangen wird und dieser Strom von irgendwo herkommen muss“, ist sich der Staatssekretär bewusst. Andererseits werden digitale Lösungen immer ressourcenschonender. In jedem Fall befindet sich die Welt durch die Digitalisierung im größten wirtschaftlichen Wandel seit der Globalisierung.

Märkte und Regionen werden auf die Probe gestellt, ob sie zu den Digitalisierungsgewinnern oder Digitalisierungsverlierern gehören. Der Weg der EU: Man wolle nicht zu den Digitalisierungsgewinnern um jeden Preis zählen, sondern Digitalisierung müsse Hand in Hand mit Nachhaltigkeit voranmarschieren. „Daher ist es wichtig, die Chancen der Digitalisierung im Zuge der Transformation zu nutzen, um gleichzeitig auch beim Klimawandel vorn mit dabei zu sein“, sagte Tursky leitete thematisch perfekt zur Podiumsdiskussion über, bei der Eva Komarek, General Editor for Trend Topics der Styria Media Group, als Moderatorin neben dem Staatssekretär auch noch Margot Grim-Schlink, Gründungsgesellschafterin von e7 energy innovation & engineering und Vorstandsmitglied der IG Lebenszyklus, Julia Zotter, General Manager von Zotter Chocolates Shanghai und Philipp Kamaryt, Leiter Sustainability & Industry Transformation, IBM Consulting Österreich, begrüßte.

Gut an der Basis

Laut Kamaryt erfüllt die Mehrheit der österreichischen Unternehmen bezüglich Nachhaltigkeit nur die Basisaufgaben. „Reporting Anforderungen an Scope-1- und -2-Emissionen werden umgesetzt und es gibt ein Bestreben, den CO2-Footprint zu reduzieren, jedoch ohne klar strukturierte Initiativen.“ Besonders betonte Kamaryt, dass es in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern zu wenig Unternehmen gebe, die Nachhaltigkeit wirklich als Chance für Wachstum und Differenzierung sehen. „Es fehlt das Bewusstsein, die Herausforderungen der letzten Jahre als Chance zu sehen, Wirtschaftsabläufe neu zu definieren.“

Das unterschrieb auch Julia Zotter, die beim Schokoladenhersteller in der Produktentwicklung mitwirkt. Zotter ist nicht nur in der Steiermark tätig, sondern auch in Schanghai, weswegen Julia Zotter auch Einblick in die unterschiedlichen Kulturen hat. „In China ist die Digitalisierung nicht nur bei den Unternehmen angekommen, sondern genießt in der Bevölkerung einen hohen Stellenwert.“ Jedoch entgeht Zotter auch nicht, dass die Kluft zwischen hoch technologisierten Unternehmen und Betrieben, die von der digitalen Digitalisierung noch meilenweit entfernt sind, in China wesentlich weiter auseinanderklafft als in Österreich.

Mitunter die Krisen der letzten Jahre haben dazu geführt, dass die Awareness in Österreich gestiegen ist. „Beigetragen dazu haben die Klimaschutzziele der Regierung, die EU-Taxonomierung und spätestens heuer mit den steigenden Energiepreisen geht in der Baubranche nichts mehr an den Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung vorbei“, sagte Grim-Schlink, die bei e7 den Bereich „Planung und Beratung von Gebäuden und Quartieren“ leitet. „Wie die Unternehmen an das Thema herangehen, ist allerdings sehr unterschiedlich.“ Schließlich brachte es der Staatssekretär für Digitalisierung und Breitband auf den Punkt: „Für eine technische Revolution braucht es immer einen Druck.“

Nichtsdestotrotz ist die Politik gefordert, die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, um Digitalisierung und Nachhaltigkeit voranzubringen. Positiv zu erwähnen wäre hier die finanzielle Unterstützung, wie etwa die Transformationsfonds. 5,7 Milliarden Euro für den Umbau der Industrie Richtung Klimaneutralität bis 2030.

Vor allem bei einem Punkt war man sich einig: In der Bildung brauchen digitale Skills einen höheren Stellenwert. (c) Roland RUDOLPH

Digitale Skills

Das Podium war sich einig: Es wird nach wie vor zu wenig in die Ausbildung von digitalen Skills investiert. Schon heute verlangen neun von zehn Jobs digitale Fähigkeiten, parallel dazu ist die Zahl der Menschen mit mangelhaften digitalen Skills besorgniserregend. Umschulungen von Arbeitssuchenden wären dringend notwendig. Allen voran aber müssen Maßnahmen gesetzt werden, um das Interesse an technischen Berufen über die Geschlechter hinweg vom Kindesalter an zu wecken. Laut Philipp Kamaryt sind für eine nachhaltige Transformation der österreichischen Wirtschaft aber drei Dinge notwendig: schnellere Anpassung von Regulierungen, Erleichterung von nachhaltigen Investments und Förderung von Unternehmertum. Beispielsweise sind in der Bauindustrie sogar staatliche Vergabestellen oft verpflichtet, Entscheidungen rein kostenoptimiert zu treffen, auch wenn nachhaltigere Lösungen einfach umsetzbar wären.

Erste Schritte

Der Startschuss für ein Unternehmen zur gesamtheitlichen Nachhaltigkeit beginnt in der Analyse des Status quo und darauf aufbauend können erste Maßnahmen in Prozesseffizienz und -optimierung gelegt werden. „Getrieben durch steigende Energiekosten tut sich in diesem Bereich viel“, meinte Kamaryt. Die große Chance für Unternehmen besteht darin, darauf aufbauend neue Produkte und Services zu entwickeln und Industriewertschöpfung neu zu definieren, um sich nachhaltig besser aufzustellen. Die gute Nachricht für Unternehmen: Es gibt technologisch schon viele gute Bausteine. Als ein Beispiel brachte der Consulting-Experte eine Zusammenarbeit von IBM mit einem Chemieunternehmen, bei der durch KI die Zusammensetzung der Produkte neu gestaltet werden kann und einzelne kritische Inhaltsstoffe durch nachhaltigere ersetzt werden.

Ein echter Vorzeigebetrieb bei Nachhaltigkeit und Digitalisierung ist in Österreich Zotter Schokolade. Julia Zotter berichtete etwa von der neuen Transparenz der Lieferkette aufgrund von Digitalisierung, bei der Kakao bis zum Plantagenbesitzer zurückverfolgt werden kann und nicht nur Qualitätsaspekte getrackt werden, sondern auch hervorgeht, ob die Entlohnung für die Kakaobauern fair ist. Die vorgebrachten Beispiele demonstrierten, dass Digitalisierung den Aufbau von Marktplätzen ermöglicht, bei dem auch kleine Unternehmen leichter global agieren können. Zudem veranschaulichen sie die Digitalisierung in Wertschöpfungsketten, in denen die Chance besteht, sich von linearen Lieferketten zu Industrieplattformen zu entwickeln.

Daten sind wichtig, um nachhaltig wirtschaften zu können, aber gerade bei der Datennutzung performen Österreichs Unternehmen eher unterdurchschnittlich. „Auch ohne nennenswerte Erweiterung der Digitalisierung kann man schon zehn Prozent Energieeinsparung leicht eruieren, ohne Investitionen zu tätigen. Mit der richtigen Aufbereitung von Daten geht noch viel mehr. Viele Unternehmen unterschätzen den Mehrwert, der sich aus Daten gewinnen lässt“, sagte Grim-Schlink und bedauerte die zahlreichen Datenfriedhöfe. Die große Herausforderung ist die digitale Souveränität – damit man Herr über die eigenen Daten bleibt, gleichzeitig aber auch wertvolle Informationen aus den Daten

ziehen kann. Eine Mammutaufgabe, die wohl nur mit einem Mind Change zu bewältigen ist. Auch hier sah die Expertenrunde eine Chance für Österreich und Europa – nämlich in der weltweiten Standardsetzung, zum Beispiel für ethische Fragen in der KI, die in Europa entwickelt

werden.