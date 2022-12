Siegfried Wolf steigt bei Sport- und Modehaus Strolz ein

Siegfried Wolf bernimmt gemeinsam mit Daniel Grieder und Reinhard Wolf 41 Prozent an der Strolz GmbH. Es sei dies ein erster Schritt, um die Zukunft der Strolz GmbH nachhaltig zu sichern, informierte das Unternehmen.

Das in Lech am Arlberg ansässige Sport- und Modehaus Strolz (Strolz GbmH) erhält prominente Gesellschafter. Siegfried Wolf, Daniel Grieder und Reinhard Wolf übernehmen in einem ersten Schritt 41 Prozent der Anteile, der Rest verbleibt vorerst bei der Familie Strolz. Es sei dies ein erster Schritt, um die Zukunft der Strolz GmbH nachhaltig zu sichern, informierte das Unternehmen. Im Dezember 2020 war ein Sanierungsverfahren beantragt worden.

Bei einer Überschuldung von über zwölf Mio. Euro wurde eine Quote von 50 Prozent ausbezahlt. Geschäftsführerin Olivia Strolz zeigte sich überzeugt, dass es "nach schwierigen Zeiten für uns nun klar bergauf geht". Strolz bleibt alleinige Geschäftsführerin, in einem nächsten Schritt sollen die neuen Gesellschafter noch weitere Anteile übernehmen. Die Familie Strolz werde aber auch künftig 50 Prozent halten. Das 1921 gegründete Sport- und Modehaus betreibt insgesamt vier Filialen in Lech und Zürs am Arlberg.

Manager Siegfried Wolf, der 2021 das von der Schließung bedrohte Lkw-Werk von MAN in Steyr übernommen hat, sagte zu seinem Einstieg bei Strolz, dass er sich Lech ohne Strolz nicht vorstellen wolle und könne. Zum anderen sei er vom Strolz-Management überzeugt. Bei Daniel Grieder handelt es sich um den CEO der Hugo Boss Group, beim gebürtigen Lecher Reinhard Wolf um einen Immobilienprojektmanager.

(APA)